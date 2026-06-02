Такої зради від Путіна росіяни не чекали: розкрито сенсаційний інсайд страшного удару по Україні

Військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке оцінив, що нинішня масштабна атака Росії на Україну обійшлася Москві приблизно у 250 мільйонів євро. За його підрахунками, російська армія задіяла 73 балістичні ракети та понад 650 дронів-камікадзе.

"Загальна вартість атаки приблизно 250 мільйонів євро", — уточнив Рьопке на X.

Він акцентував увагу на різкому контрасті між величезними витратами Кремля на воєнні дії та скрутним становищем регіонів РФ. За його словами, за межами кількох великих міст, таких як Москва чи Санкт-Петербург, більшість росіян живе у злиднях та бідності. Водночас Путін продовжує витрачати державні кошти на атаки по Україні замість того, щоб спрямувати їх на розвиток країни.

"У той час як жителі Росії за винятком десятка великих міст живуть у злиднях і бідності, що зростає, Путін вкладає кошти у війну і руйнування замість миру і процвітання", — зазначає аналітик.

Рьопке назвав нинішню атаку терористичною, підкреслюючи, що ресурси держави спрямовані на руйнування, а не на забезпечення добробуту та стабільності. Він також розкритикував німецьких політиків, які виступають за пом'якшення політики щодо Росії. Зокрема, аналітик звернув увагу на партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD), що лідирує в останніх опитуваннях, і за його словами, фактично підтримує дії Кремля та дає змогу Путіну продовжувати стратегію війни проти України.

Рьопке підкреслює, що мільярди євро, які належать народу Росії, фактично використовуються для реалізації амбіцій Путіна, а не для покращення життя громадян.

