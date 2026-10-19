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Такої підступної тактики Путіна Україна може не пережити: озвучено жорстку заяву про нову загрозу

Росія значно посилила обстріли, хоча опалювальний сезон іще не стартував

19 жовтня 2026, 16:35
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Клименко Елена

Росія нарощує інтенсивність атак на українську енергетичну інфраструктуру ще до початку опалювального сезону. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, цього року масштаби російських ударів значно перевищують торішні, а сама тактика ворога стала небезпечнішою. Українцям варто готуватися до можливих складнощів із електроенергією, теплом і водопостачанням.

Такої підступної тактики Путіна Україна може не пережити: озвучено жорстку заяву про нову загрозу

В інтерв’ю BBC Україна глава уряду повідомив, що від 16 липня, коли його призначили прем’єром, Росія завдала 2147 ударів по енергетичній інфраструктурі. Цей показник у кілька разів більший, ніж за аналогічний період минулого року.

За оцінкою Корецького, Кремль прагне зруйнувати системи життєзабезпечення населення та завдати шкоди економіці України. Таким способом Росія намагається виснажити країну й посилити тиск на неї під час можливих переговорів. 

Серед пошкоджених об’єктів — лінії електропередачі. Водночас повністю захистити енергосистему від атак практично неможливо через її масштаб: ідеться про тисячі кілометрів мереж та велику кількість розподільчого обладнання.

Прем’єр наголосив, що Україна має резерви необхідного обладнання, а ремонтні бригади оперативно відновлюють пошкоджені об’єкти. Проте повторні обстріли змушують енергетиків знову повертатися до ремонтів.

Окрему загрозу становлять атаки на водопостачання Києва. За словами Корецького, Росія приділяє цьому напрямку значну увагу. У відповідь влада готує резервні джерела живлення, насосні станції та альтернативні способи забезпечення водою. Однак ці заходи не зможуть повністю компенсувати комфорт звичайного життя за відсутності руйнувань.

Портал "Коментарі" вже писав, що політик і представник Республіканської партії США Борис Пінкус вважає, що різкі заяви президента Дональда Трампа на адресу України можуть бути пов’язані з внутрішньополітичною боротьбою у Сполучених Штатах і наближенням проміжних виборів до Конгресу. На його думку, американський президент намагається вплинути на настрої виборців, водночас його позиція щодо війни Росії проти України викликає невдоволення частини американського суспільства.



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