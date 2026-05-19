Такої кількості зброї і військових ще не було: озвучено страшну загрозу від плану Путіна і Лукашенка

У Росії стартували масштабні військові навчання із відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї. За даними моніторингових каналів, у маневрах задіяно понад 64 тисячі військовослужбовців, вісім ракетних атомних підводних човнів, близько 200 пускових установок, а також стратегічну та винищувальну авіацію.

У рамках цих навчань також передбачається посилення авіаційної компоненти на західному напрямку. Зокрема, на територію Білорусі, на аеродром Мачулищі, планується перекидання трьох винищувачів МіГ-31К.

Окремо повідомляється про залучення стратегічної авіації РФ, яка включає кілька типів літаків. За даними джерел, у повітряних маневрах беруть участь:

• 6 бомбардувальників Ту-95МС;

• 2 літаки Ту-160;

• 3 Ту-22М3;

• 3 винищувачі МіГ-31К.

Подібні навчання передбачають відпрацювання взаємодії різних родів військ, включно з ядерною складовою, та демонстрацію бойової готовності стратегічних сил. Особливу увагу привертає масштаб залучених ресурсів, який охоплює як морські носії ядерної зброї, так і авіаційні та наземні компоненти.

Фахівці відзначають, що такі дії супроводжуються активізацією військової присутності поблизу кордонів України та країн НАТО, що традиційно розглядається як елемент демонстрації сили та політичного тиску.

