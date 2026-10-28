Такого удару у 2027 році Путін не витримає: відома співачка ошелешила страшним пророцтвом

Загадкова заява російської співачки Алли Пугачової про необхідність дожити до 2027 року може бути пов’язана з наростанням невдоволення серед найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловила оперна співачка, громадська діячка та колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова.

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю журналістці Катерині Гордєєвій Пугачова не стала прямо пояснювати, що має на увазі, однак порадила дожити до 2027 року й запам’ятати його. Максакова припускає, що за цими словами можуть стояти певні знання про настрої всередині російської влади.

"Пугачова, можливо, мала на увазі невдоволення найближчого оточення. У неї, напевно, набагато більше інформації, ніж просто відкриті джерела. Алла Борисівна багато з ким спілкується завдяки тому, що вона надзвичайно популярна в усіх верствах суспільства. Крім усього іншого, у неї чудова інтуїція", — зазначила Максакова.

Ексдепутатка відкинула припущення, що слова артистки могли бути лише містичним прогнозом. На її думку, Пугачова могла почути певні натяки під час спілкування з людьми, які мають інформацію про ситуацію в Росії.

"У будь-якому разі, думаю, що ці слова Пугачової ґрунтуються не на ворожіннях — найімовірніше, щось проскакувало в розмовах і між рядками", — припустила Максакова.

Окремо вона звернула увагу на боротьбу за ресурси серед російських чиновників. На думку Максакової, представники еліт, які раніше змагалися за можливість привласнювати державні кошти, можуть дедалі гостріше відчувати наслідки ситуації в країні.

"Не дарма ж казнокради викручувалися, змагаючись між собою, вигадуючи й ускладнюючи схеми, як саме "запаси батьківщини" мають перетекти в їхні особисті скрині. Напевно, вони вже скаржаться", — заявила вона.



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