Такого страшного удару РФ цей обласний центр ще не бачив: влада шокувала терміновим зверненням

У Луцьку виникли серйозні проблеми з електропостачанням після російської атаки на енергетичну інфраструктуру. Мешканців міста закликають підготуватися до тривалих відключень, які можуть тривати щонайменше 24 години. Стабільного електропостачання наразі немає.

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Про ситуацію повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський. За його словами, міські служби працюють над забезпеченням життєдіяльності міста, однак жителям варто заздалегідь подбати про необхідні запаси та бути готовими до можливих труднощів.

"Будемо сподіватися, що найближчим часом світло відновлять, але, думаю, треба готуватися до щонайменше 24 годин", — зазначив Разумовський.

Через перебої з електроенергією лікарні, котельні та комунальні підприємства перейшли на роботу від генераторів. Якщо ситуація не покращиться, у школах можуть облаштувати Пункти незламності, де мешканці зможуть отримати необхідну допомогу.

Проблеми торкнулися й міського транспорту: рух електротранспорту призупинили до відновлення стабільного живлення. Влада також координує дії з мобільними операторами, щоб підтримати роботу веж зв’язку за допомогою резервних джерел енергії. Водопостачання в Луцьку зберігається, а каналізаційна система працює без перебоїв. Водночас через знижений тиск вода може не надходити до квартир на верхніх поверхах багатоповерхівок — вище другого-третього поверху.

У ніч проти 16 жовтня та вранці російські війська атакували Луцьк реактивними безпілотниками. За наявною інформацією, пошкоджень зазнали підприємство з іноземними інвестиціями та гаражний кооператив. Також були атаковані дві підстанції, що спричинило масштабне знеструмлення. За повідомленнями, без електрики залишилися близько 370 тисяч абонентів.

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