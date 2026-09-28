Після активізації контактів між Вашингтоном, Києвом і Москвою дедалі більше уваги привертає питання, чого саме президент США Дональд Трамп прагне досягти у війні до початку зими. Білий дім одночасно говорить про необхідність руху до миру, підтримує ідею домовленостей щодо енергетики та намагається повернути сторони за стіл переговорів. Водночас Вашингтон очікує від України певних кроків, зокрема щодо ударів по російській енергетичній інфраструктурі, тоді як Москва може спробувати використати дипломатичний процес для отримання паузи. Тож чого насправді Трамп хоче досягти до зими? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, дивитися на останні кроки американської адміністрації, головний акцент Трампа зараз, схоже, зміщується від абстрактного "завершення війни" до конкретних домовленостей, які можна укласти відносно швидко. Енергетичне перемир’я могло б стати саме такою проміжною угодою. При цьому Трамп публічно закликав Україну зменшити удари по російських нафтопереробних підприємствах, пов’язуючи їх із проблемами на паливному ринку.

Для Києва тут виникає принципове питання: будь-яка домовленість має бути взаємною. Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російській енергетиці, якщо Москва припинить атаки на українську енергосистему. Водночас Росія вже неодноразово звинувачувалася у порушенні попередніх домовленостей про припинення вогню, тому механізм контролю за можливим перемир’ям матиме ключове значення.

Чат-бот Grok стверджує, що Трампу, ймовірно, важливий не стільки остаточний і справедливий мир, скільки швидкий політичний результат, який можна продемонструвати американському суспільству. Йдеться про припинення ескалації, повернення сторін до переговорів і скорочення американських витрат на підтримку України. Найбільш реалістичним проміжним варіантом у такій логіці може стати обмежене перемир’я, передусім у сфері енергетики, яке дозволило б Вашингтону заявити про перший помітний дипломатичний результат.

Саме тому США можуть дедалі активніше просувати домовленості щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах. Для Трампа це потенційно дає можливість показати дипломатичний успіх, знизити ризики важкої зими для цивільного населення та водночас не вимагати від Москви повного відступу. Від Києва Вашингтон, імовірно, очікуватиме готовності до компромісів, а від Кремля — хоча б формальної згоди на обмеження ударів.

Чат-бот Geminin переконаний, що для Дональда Трампа до війни значною мірою може визначатися внутрішньополітичними та економічними чинниками. Одним із ключових завдань для його адміністрації є демонстрація зовнішньополітичного результату напередодні проміжних виборів у США. Домовленість щодо війни дозволила б Трампу заявити про виконання своїх обіцянок і водночас зменшити американські витрати на підтримку України. Не менш важливим фактором залишається енергетика: наближення опалювального сезону створює ризики для цін на нафту й газ, а їхнє зростання може посилити інфляційний тиск у США.

У такій ситуації Вашингтон може робити ставку не на повну деокупацію українських територій, а на припинення активних бойових дій та фіксацію нинішньої ситуації як проміжного етапу. Від Києва американська сторона може очікувати готовності до компромісів, які дозволили б зменшити потребу в масштабній військовій підтримці. Водночас від Москви Трамп зацікавлений отримати згоду на припинення вогню, пропонуючи натомість можливість послаблення санкційного тиску.

Загалом усі три моделі ШІ переконані, що до початку зими Трамп, судячи з нинішньої дипломатичної лінії, може прагнути не стільки остаточного мирного договору, скільки конкретного проміжного результату: зменшення інтенсивності ударів, запуску переговорного процесу та створення домовленостей, які можна буде розширювати. Для України критично важливо, щоб така дипломатія не перетворилася на односторонні поступки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Трамп робить лише те, що хоче Путін: дипломат попередив про нову небезпеку США для України.