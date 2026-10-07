Такого підступного удару давно не було: Ігнат пояснив, як ворог планував атаку на Україну

Росія під час чергової масованої атаки по Україні задіяла широкий спектр ракетного озброєння та ударних безпілотників. Зокрема, російські військові застосували балістичні ракети, а "Калібри" запускали з корабля з акваторії Каспійського моря. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат. Фото: із відкритих джерел

За його словами, ракети заходили на територію України з різних напрямків і рухалися різними траєкторіями. Зокрема, українські військові зафіксували балістичні запуски. Їхній точний тип планують визначити після аналізу уламків.

При цьому силам оборони вдалося перехопити п'ять балістичних ракет. За словами Ігнат, це свідчить про роботу американських комплексів Patriot.

Основу ракетної атаки склали крилаті ракети різних типів базування. В Україні запускалися повітряні, наземні та морські засоби ураження. В атаці брали участь стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, які діяли з території Білгородської області. Крім того, Росія застосувала "Іскандер-К" та морські "Калібри".

Загалом, за даними Повітряних сил, із 48 запущених крилатих ракет українські військові знищили 39. Ще за шістьма цілями інформація уточнювалася. Одночасно РФ атакувала Україну 130 безпілотниками, з яких вдалося збити 117. Значну частину серед них складали реактивні дрони.

Гнат зазначив, що російські удари зовні можуть бути схожі один на одного, проте маршрути ракет постійно змінюються. При плануванні атак противник враховує розвіддані, погодні умови та розташування українських засобів протиповітряної оборони.

Представник ВСУ окремо закликав українців не публікувати в соцмережах інформацію, яка може допомогти російським військовим визначити розташування сил ППО та наслідки ударів.

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