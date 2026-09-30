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Такого обвалу на фронті Путін не чекав: розкрито приголомшливі наслідки українського удару на Донбасі

Керівник Центру безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук заявив, що операція «Вівальді» вже впливає на ситуацію на значно ширшій ділянці фронту

30 вересня 2026, 14:50
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Клименко Елена








Операція "Вівальді" на півночі Донеччини має значення не лише на локальному рівні, а й уже впливає на ситуацію на ширшій ділянці фронту. Таку оцінку озвучив керівник Центру безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Такого обвалу на фронті Путін не чекав: розкрито приголомшливі наслідки українського удару на Донбасі

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російське командування намагалося створити умови для масштабного оточення українських сил у районі Краматорська та Слов’янська. Для цього РФ використовувала два основні напрямки тиску — з півдня та півночі. Однак українська оборона та дії Сил оборони поступово ускладнюють реалізацію цього задуму.

Лакійчук зазначив, що ситуація на Лиманському напрямку вже створює для російських військ необхідність перекидати резерви, через що змінюється співвідношення сил на сусідніх ділянках фронту. 

"Не знаю, який буде результат на оперативно-тактичному рівні цієї операції, але стратегічне значення вона вже має, тому що вона впливає на всю лінію фронту довкола", — заявив Лакійчук. 

Окремо експерт звернув увагу на ситуацію біля Добропілля. За його оцінкою, російським силам не вдалося реалізувати задум щодо оточення українського угруповання, тому вони змушені шукати інші напрямки для просування, зокрема намагатися тиснути в бік Дружківки. 

Водночас події на Лиманському напрямку, за словами Лакійчука, створюють ланцюгову реакцію. Росіянам доводиться перекидати частину резервів для закриття проблемних ділянок, що потенційно послаблює їхні позиції в інших районах. 

"Ресурси у росіян сточуються, а треба їм дірку закривати на Лиманському виступі — перекидають туди резерви, тобто оголюють південніше частину фронту", — пояснив експерт. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що петиція із закликом провести пресконференцію президента Володимира Зеленського для незалежних засобів масової інформації вже набрала близько 25 тисяч підписів.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=SyebXrA3Xhk
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