Таких ударів по Україні ще не було: експерт ошелешив жорстким прогнозом про нове пекло від Путіна

Росія може завдавати комбінованих ударів по Україні з інтервалом у три-чотири доби. Водночас більш типовим темпом для російської армії можуть бути атаки приблизно раз на тиждень. Про це військовий експерт Олег Жданов заявив у коментарі ТСН.ua.

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За його словами, йдеться про комбіновані обстріли, під час яких російські війська одночасно використовують ударні безпілотники та ракети. Такий формат атак дозволяє ворогу поєднувати різні засоби ураження під час одного обстрілу.

"Я думаю, що такі удари вони можуть завдавати десь з інтервалом три-чотири доби. Це найменший. А так, загалом, десь раз на тиждень", — зазначив Жданов

Експерт наголосив, що визначити точну дату наступного обстрілу складно. Підготовка нових атак залежить від наявності озброєння, готовності російських військ і можливості організувати черговий масований запуск ракет та безпілотників.

За оцінкою Жданова, одним із головних напрямків російських атак залишається українська енергетична інфраструктура. Кремль прагне завдати їй якомога більшої шкоди, що може погіршити умови життя цивільного населення та посилити тиск на Україну.

Військовий експерт також заявив, що російське керівництво вимагає від військового командування пришвидшити ураження української енергетики. Водночас він не назвав конкретних об'єктів, які можуть стати цілями наступних ударів.Можливості РФ здійснювати масштабні обстріли, за словами Жданова, обмежені запасами ракет і наявністю пускових установок. Саме ці чинники впливатимуть на кількість засобів ураження, які російська армія зможе застосувати під час майбутніх атак.

"Таких можливостей особливо у російських військ вже немає. Як за пусковими установками, так і за ракетами для того, щоб накрити всю Україну", — підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що однією з причин, яка могла підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабного вторгнення в Україну, стала енергетична залежність Європи від Росії. Таку думку висловив державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи передумови російської агресії