Таких небезпечних атак ще не бачив ніхто: приголомшливий сценарій нової хвилі терору Путіна в Україні

Протягом війни Росія неодноразово змінювала тактику повітряних ударів, поєднуючи використання дронів, крилатих і балістичних ракет. Кожна хвиля атак ставала випробуванням для української системи протиповітряної оборони, але водночас змушувала Київ шукати нові рішення та посилювати захист. Та що станеться, якщо Кремль одночасно збільшить і кількість безпілотників, і ракет, намагаючись перевантажити українське небо? Видання "Коментарі" дізнавалося думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Grok переконаний, що якщо Росія одночасно збільшить кількість дронів і ракет під час масованих атак, це може створити серйозне навантаження на українську ППО. Велика кількість безпілотників здатна змушувати оборону витрачати боєприпаси та розосереджувати ресурси, після чого можуть застосовуватися крилаті й балістичні ракети.

Ще одним наслідком стане зростання потреб України в засобах протиповітряної оборони. Києву можуть знадобитися додаткові ракети для Patriot, IRIS-T, NASAMS та інших систем, а затримки з постачанням здатні створити дефіцит перехоплювачів. Водночас додаткове навантаження ляже на винищувачі та мобільні вогневі групи, яким доведеться працювати з більшою інтенсивністю.

За версією чат-боту Gemini, одночасне збільшення кількості дронів і ракет стане для України серйозним випробуванням, насамперед для системи ППО. Росія може використовувати масові запуски безпілотників не лише для завдання ударів, а й для перевантаження оборони та виявлення роботи українських засобів протиповітряної оборони. Після цього ракетні удари можуть бути спрямовані по найбільш важливих цілях. Особливу загрозу становитимуть комбіновані атаки по енергетиці, логістиці, промислових і військових об'єктах, коли обороні доводиться одночасно реагувати на різні типи повітряних цілей.

Водночас збільшення масштабів атак не означає автоматичного досягнення Росією поставлених завдань. Українська ППО вже адаптувалася до різних тактик противника, а її можливості доповнюють РЕБ, мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі. Важливим фактором залишається і вартість таких атак для сам

Чат-бот ChatGPT переконаний, що одночасне збільшення Росією кількості дронів і ракет насамперед перевірятиме українську ППО на здатність працювати в умовах тривалого та інтенсивного навантаження. Навіть за високої ефективності перехоплення велика кількість повітряних цілей означатиме більше роботи для розрахунків, мобільних груп і винищувальної авіації, а також швидше використання запасів боєприпасів. Окремий виклик становитимуть балістичні ракети, протидія яким потребує спеціалізованих систем і достатньої кількості перехоплювачів.

Водночас посилення російських ударів не означає, що українська оборона обов'язково буде прорвана. Україна поступово розширює набір засобів протидії — від РЕБ і мобільних вогневих груп до систем ППО та дронів-перехоплювачів. Особливо важливо зменшити залежність від дорогих ракет, коли йдеться про боротьбу з масовими дешевшими БпЛА.

Загалом усі три моделі ШІ переконані, що одночасне збільшення кількості російських дронів і ракет може стати одним із найскладніших випробувань для України за весь час війни. Найбільша небезпека полягає у спробі перевантажити систему ППО та завдати ударів по критично важливій інфраструктурі. Водночас такий сценарій не гарантує Росії стратегічного успіху. Досвід останніх років показує, що Україна здатна адаптуватися до нових загроз, а зростання тиску з боку Кремля часто призводить до ще більшої міжнародної підтримки Києва.

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