Так Путіна на коліна не поставити: Україні вказали на серйозний прорахунок у припиненні війни

Поява в України власних балістичних і далекобійних ракет стане серйозним посиленням можливостей ЗСУ та дозволить завдавати Росії значно болючіших ударів у відповідь. Однак розраховувати, що саме ця зброя змусить Кремль припинити війну, не варто. Таку думку висловив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик у проєкті "Тепер головне" на Еспресо.

Фото: з відкритих джерел

Експерт запропонував порівняти потенційні українські можливості з російськими. Москва вже має значний арсенал балістичних ракет і регулярно застосовує його проти України, проте це не змусило Київ капітулювати чи прийняти вимоги Кремля.

"Чи є геймчейнджером наявність балістики в Росії по відношенню до України? От ми стали на коліна, ми підписали те, що їм потрібно? Ні. Точно так же наша балістика. Чи буде це геймчейнджером? Ні", — заявив Боровик.

Водночас він наголосив, що Україні вкрай потрібна власна далекобійна зброя. Вона дозволить відповідати на російські атаки та збільшувати ціну продовження агресії для РФ.

"Це буде гарною відповіддю, це буде адекватністю відповіді, це буде боляче для них, але це не зупинить їх", — зазначив експерт.

Боровик закликав не шукати єдину "чарівну зброю", після появи якої війна нібито завершиться. За його словами, серед доступних сьогодні засобів немає одного геймчейнджера, здатного миттєво змінити ситуацію.

Більше того, експерт висловив занепокоєння подальшою ескалацією протистояння та ризиком наближення світу до ядерного сценарію.

"Це моя особиста думка, і я хочу помилитися, але, скоріш за все, це логіка розвитку. Побачимо, до чого це призведе", — підсумував Боровик.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви президента США Дональда Трампа після розмови з Володимиром Путіним не означають, що Вашингтон і Москва досягли реальних домовленостей щодо завершення війни. Таку думку висловив керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко, коментуючи слова Трампа про "чудову розмову" з російським диктатором та його нібито готовність укласти угоду.