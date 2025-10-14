"СВО" стала нормою для росіян: названо причину, чому це вкрай погана новина для України

Більшість росіян не відчуває жодної моральної відповідальності за війну проти України та не виявляє бажання особисто брати участь у бойових діях. Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, суспільство у РФ давно усвідомлює, що ця війна має загарбницький характер, однак сприймає її переважно як можливість заробітку, а не як трагедію чи злочин.

"Немає такої великої кількості росіян, які готові безкоштовно вбивати нас і вмирати самі. Те, що немає мільйона фанатиків, які готові їхати на війну “за покликом серця”, – це добра новина для нас", – вважає соціолог.

Проте, додає він, негатив полягає у повній відсутності моральної рефлексії та критичної оцінки того, що відбувається.

"Немає жодної моральної перепони, немає роздумів про жорстокість чи несправедливість війни. А значить, навіть після відходу Путіна — чи з посади, чи з життя — Росія, швидше за все, не зробить жодних висновків", – пояснив Шульга.

Особливо тривожною є тенденція звикання до війни. Починаючи з середини 2023 року, росіяни почали сприймати повномасштабну агресію як частину звичного життя — подібно до того, як раніше адаптувалися до пандемії.

"Це погано, бо вони навчилися ігнорувати проблему й адаптувалися до нової реальності. Війну більше не вважають чимось, що можна або потрібно зупинити. Вона сприймається як природне лихо — як ковід", — зазначив експерт.

