Світ наблизився до вирішального моменту: що готує Путін на зиму

Росія може спробувати перетворити майбутню зиму на один із ключових етапів війни проти України. Таку думку висловив професор стратегічних досліджень Університету Флориди та старший науковий співробітник Атлантичної ради у Вашингтоні Ендрю Міхта в ефірі "Еспресо".

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, Москва продовжує розвивати засоби поразки та одночасно зберігає значний мобілізаційний потенціал. p align="justify"> Особливу увагу Міхта звернув на розвиток російських безпілотників.

Він зазначив, що Росія удосконалює ударні дрони, зокрема встановлюючи на них турбореактивні двигуни. Це дозволяє збільшувати швидкість та дальність польоту апаратів, створюючи додаткові складнощі для української протиповітряної оборони.

На цьому фоні, вважає Міхта, зимовий період може стати для Росії важливим випробуванням та водночас можливістю посилити тиск на Україну.

Експерт також оцінив міжнародну складову війни. За його словами, адміністрація президента США Дональда Трампа зараз зосереджена одразу на кількох зовнішньополітичних завданнях. Серед них – завершення війни з Іраном без враження про поразку США та недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

Паралельно Вашингтон намагається домогтися просування переговорного процесу щодо України. У цьому контексті Міхта згадав дипломатичні контакти, пов'язані зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які раніше відвідували Київ та Москву.

Президент України Володимир Зеленський, за оцінкою експерта, тим часом прагне настання зими заручитися максимально широкою міжнародною підтримкою.

Міхта вважає, що нинішній розвиток подій підвищує ціну дипломатичних рішень. Найближчими місяцями, за його словами, може стати зрозумілішим, які можливості зберігає Росія, наскільки далеко готова йти адміністрація Трампа і яку роль Китай здатний зіграти у можливому посередництві.

При цьому оцінка Міхти є експертним прогнозом, а не підтвердженням того, що Кремль уже ухвалив рішення щодо проведення конкретної зимової кампанії.

Розвиток ситуації залежатиме одразу від кількох факторів – темпів російського поповнення армії, ефективності української оборони, постачання західного озброєння та дипломатичних переговорів.

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