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Суми пережили кривавий вересень: стала відома кількість загиблих і число пошкоджених будинків

Кількість атак на Сумську громаду зменшилася порівняно із серпнем, однак обстріли продовжували забирати життя та руйнувати житло

9 жовтня 2026, 16:17
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Кравцев Сергей

У вересні 2026 року російські війська атакували Сумську громаду на 41 раз менше, ніж у серпні. Інтенсивність ударів знизилася приблизно на 20%, однак це не зупинило загибель мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури. Такі дані надала Сумська міська військова адміністрація.

Суми пережили кривавий вересень: стала відома кількість загиблих і число пошкоджених будинків

Удар по Сумах. Фото: з відкритих джерел

За інформацією МВА, протягом місяця в громаді загинули 13 людей. Дев’ятеро з них стали жертвами ударів керованими авіаційними бомбами. Загалом поранення дістали 122 людини внаслідок атак авіабомбами, причому 110 постраждалих припали на другу половину вересня.

Ці цифри свідчать, що зменшення загальної кількості атак не обов’язково означає зниження небезпеки для населення. Навіть за меншої частоти ударів застосування потужних боєприпасів призводить до значних людських втрат і руйнувань.

Від російських обстрілів також постраждав житловий фонд та інфраструктура громади. За місяць пошкоджено 200 приватних будинків і 55 багатоповерхівок. Під ударом опинилися й об’єкти, необхідні для повсякденного життя міста: за даними адміністрації, пошкоджень зазнали 69 об’єктів інфраструктури.

Для мешканців Сумської громади вересень залишався складним попри статистичне зменшення кількості атак. Особливо тривожною є концентрація постраждалих у другій половині місяця, коли авіаційні удари спричинили більшість поранень, пов’язаних із застосуванням керованих авіабомб.

МВА закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та переходити до безпечних місць під час загрози ударів. Наведені показники відображають наслідки атак за вересень і не означають, що небезпека для громади минула.

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