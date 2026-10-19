Страшний удар РФ по Київщині: є жертва та поранені, люди кричать під завалами (ОНОВЛЕНО)

У ніч проти 19 жовтня Київська область пережила чергову масовану російську атаку. Окупанти застосували балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них діти, а рятувальники продовжують пошуки людей, які можуть перебувати під завалами. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Фото: з відкритих джерел

Найбільше постраждав Бучанський район. В Ірпені внаслідок російського удару травмувалися шестеро цивільних, зокрема троє дітей. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти. На місці руйнувань тривають пошуково-рятувальні роботи.

Обстріл спричинив значні пошкодження цивільної інфраструктури. В Ірпені постраждали 11 приватних житлових будинків, шість автомобілів, заклад освіти, а також складські та виробничі приміщення. У кількох багатоквартирних будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

В Ірпені в приватному секторі спалахнули пожежі, через що місто затягнуло димом. Виконувачка обов’язків міського голови Анжела Макеєва закликала місцевих жителів зачинити вікна та, за можливості, менше перебувати надворі.

"Ірпінь огорнутий димом, тому просимо мешканців зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці, якщо є така можливість", — наголосила Макеєва.

Наслідки атаки зафіксували й у Вишгородському районі. Там через влучання та падіння уламків пошкоджено інфраструктурний об’єкт, приватну садибу та п’ять автомобілів.

У Київській ОВА наголосили, що всі відповідні служби працюють на місцях, допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки російського удару. Мешканців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Російська атака вночі 19 жовтня торкнулася також столиці. За наведеними даними ДСНС, у Києві внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще восьмеро постраждали. Пошкодження зафіксували у Деснянському, Солом’янському та Дніпровському районах. Зокрема, виникли пожежі, постраждали цивільні будівлі й автомобілі, а одна зі станцій метро зазнала пошкоджень.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна потребує щонайменше 70 млрд євро додаткового фінансування від європейських партнерів у 2027 році, щоб продовжувати оборону від російської агресії, закуповувати озброєння та нарощувати виробництво власної військової техніки.