Страшні вибухи і масові влучання в будинки і інфрсаструктуру: окупанти вчинили ніч пекла для цілої області

У ніч проти 15 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Одеську область. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура регіону — пошкодження зафіксовані у житловому секторі, на логістичних об'єктах, а також на портовій і транспортній інфраструктурі. Про наслідки обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними, внаслідок російської атаки пошкоджені дахи, фасади та вікна приватних житлових будинків. Руйнувань також зазнали десятки гаражів і автомобілі місцевих жителів. Попри масштаб удару, інформації про загиблих або постраждалих немає.

На місцях влучань та падіння уламків працюють рятувальники й профільні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки, обстежують пошкоджені об'єкти та документують завдані руйнування.

Удар по Одещині став частиною масштабної нічної атаки РФ на Україну. За наданими даними, російські війська застосували 200 ударних безпілотників різних типів, які запускали з території Росії та тимчасово окупованих українських територій.

Станом на 08:00 Сили оборони знешкодили 187 ворожих БпЛА. Водночас були зафіксовані влучання на семи локаціях, а ще у трьох місцях впали уламки збитих дронів.

Цієї ж ночі під російським ударом опинився і Київ. У столиці повідомлялося про шістьох постраждалих. Наслідки атаки зафіксували, зокрема, у Голосіївському та Солом'янському районах. Таким чином, російські війська знову атакували одразу кілька регіонів України, застосувавши значну кількість ударних дронів.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяву президента США Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість між Україною та Росією щодо взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі поки не варто сприймати як підтвердження реального перемир'я. Відсутність конкретних деталей та узгодженого механізму виконання домовленостей залишає ризик повторення попереднього невдалого сценарію.