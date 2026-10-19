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Страшне пекло на Харківщині: окупанти "Геранню" вбили у парку 6 людей, серед них троє дітей (ОНОВЛЕНО)

За даними МВС, унаслідок удару загинули троє людей, щонайменше 14 дістали поранення. Серед постраждалих — семеро дітей

19 жовтня 2026, 18:35
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Клименко Елена

Російські війська атакували безпілотником центральний парк у селищі Нова Водолага Харківської області. Унаслідок удару загинули троє людей, серед них — немовля, яке перебувало в дитячому візочку. Ще щонайменше 14 людей дістали поранення, зокрема семеро дітей.

Страшне пекло на Харківщині: окупанти "Геранню" вбили у парку 6 людей, серед них троє дітей (ОНОВЛЕНО)

Фото: з відкритих джерел

Про наслідки російської атаки 19 жовтня повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України Іван Вигівський. За його словами, удар припав на місце, де в той момент перебувало багато людей, зокрема родини з дітьми.

"Окупанти безпілотником вдарили по центральному парку Нової Водолаги — в момент, коли там було багато людей, зокрема родин із дітьми", — зазначив очільник МВС.

Він уточнив, що внаслідок атаки загинули дві жінки та немовля. Щонайменше 14 людей отримали поранення, серед постраждалих — семеро дітей.

Водночас директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив "Суспільному", що уламкових поранень зазнали дев’ятеро дорослих і шестеро дітей. Інформація про постраждалих уточнюється.

Після удару на місце події прибули екстрені служби. За словами Івана Вигівського, фахівці надають постраждалим домедичну допомогу та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Голова МВС назвав атаку черговим російським ударом по цивільному населенню та наголосив, що обстріл парку, де перебували родини з дітьми, не мав жодного військового сенсу.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих унаслідок удару по Новій Водолазі зросла до 15 осіб. Серед поранених семеро дітей. Медики надають потерпілим необхідну допомогу, а реанімаційні бригади транспортують поранених до лікарень Харкова. За словами посадовця, одній із загиблих жінок було приблизно 25 років.

Синєгубов також зазначив, що внаслідок атаки зазнало пошкоджень кафе. Він наголосив, що російські війська завдали удару посеред дня по парковій зоні, де відсутні військові об’єкти, і назвав атаку черговим терористичним актом з боку РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час повномасштабної війни головним критерієм оцінки будь-яких рішень має бути здатність зберегти Україну як державу та український народ. Тому навіть непопулярні кроки, якщо вони необхідні для досягнення цієї мети, потрібно ухвалювати без затягувань.  



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