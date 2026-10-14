Starlink почав підводити українські дрони на фронті: військові розповіли, до чого це вже призвело

Українські військові зафіксували наслідки обмеження швидкості передачі Starlink для безпілотників, які застосовуються на фронті. Проблеми виникли вночі 14 жовтня на Гуляйпільському напрямку, де підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ зіткнулися з перебоями зв'язку. Про це повідомила прес-служба корпусу, повідомляє РБК-Україна.

Starlink на фронті. Фото: із відкритих джерел

За даними військових, обмеження торкнулися супутникового зв'язку, який використовували для управління дронами під час польоту. Військовий пакет Starshield, що раніше застосовувався, не мав подібних обмежень швидкості передачі даних.

У 7-му корпусі розповіли, що під час польотів безпілотників зв'язок міг пропадати на 10-20 секунд при швидкості апарату близько 110-120 км/год. При цьому дрони продовжували рух, але втрата з'єднання ускладнювала управління та створювала додаткові ризики виконання завдань.

Особливо серйозною проблемою може виявитися для швидкісних безпілотників. Апаратам типу Middle Strike необхідно набирати високу швидкість на початковому етапі польоту. Якщо з'єднання залишається нестабільним, запуск таких дронів та їх подальше застосування можуть опинитися під загрозою.

За словами представників корпусу, зниження швидкості польоту також підвищує вразливість безпілотників перед російськими засобами протидії. В умовах активного застосування дронів на лінії фронту навіть короткочасні збої зв'язку здатні вплинути на результат операції.

Наслідки вже вплинули на роботу українських підрозділів. З початку доби 14 жовтня одному з підрозділів безпілотних систем, який діє у смузі відповідальності 7-го корпусу, довелося скасувати частину місій через проблеми зі зв'язком.

При цьому військові поки не наводять даних про кількість скасованих вильотів та масштаб впливу обмежень на всі безпілотні підрозділи. Однак ситуація показує, наскільки залежними сучасні бойові дрони можуть бути від стійкості супутникового з'єднання.

Головне питання тепер – чи вдасться відновити стабільне керування безпілотниками без втрати темпу операцій на Гуляйпольському напрямі.

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