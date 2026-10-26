Starlink може стати слабкою ланкою оборони України: історик нагадав Заходу про фатальну помилку союзників

Залежність України від супутникового зв'язку Starlink знову опинилася у центрі уваги після перебоїв із доступом до системи на тлі публічних розбіжностей навколо Дональда Трампа та Ілона Маска. Історик і військовий експерт Пітер Каддік-Адамс у колонці The Telegraph вважає цю ситуацію попередженням для країн, які покладаються на критично важливі оборонні технології іноземних постачальників.

Starlink на фронті. Фото: із відкритих джерел

За даними автора, українські військові використали військові комунікаційні можливості супутникових систем для координації дій, виявлення погроз та проведення операцій. При цьому обставини обмежень та відповідальність за них трактувалися сторонами по-різному: Маск звинувачував Білий дім, а джерела видання стверджували, що ініціатива йшла від самого підприємця.

Каддік-Адамс проводить паралель з Арденнською операцією грудня 1944 року, коли німецькі війська несподівано атакували союзників на Західному фронті. Наступ призвів до тяжких втрат і серйозної дезорганізації американських та британських сил.

Після цього командування союзників розбиралося, чому розвідка не спромоглася своєчасно оцінити загрозу. Однією із проблем стала надмірна опора на дані британського центру дешифрування у Блетчлі-Парку. Хоча його фахівці зламували німецькі шифри "Енігма", при зміні кодів виникали затримки, а величезний потік інформації ускладнював виділення найважливіших сигналів.

На думку історика, союзники припустилися небезпечної помилки: відсутність прямих доказів наступу прийняли за відсутність самої загрози. Додаткові ознаки – переміщення німецьких військ, радіоперехоплення та свідчення полонених – не отримали належної уваги.

Сьогодні аналогічний ризик, вважає Каддік-Адамс, виникає через залежність західних армій від обмеженої кількості технологічних рішень. Якщо доступ до ключової системи зв'язку може змінитися за рішенням приватної компанії, це створює вразливість операцій на полі бою.

Європейські країни вже шукають альтернативи: у ЄС заявили про плани розширювати власні супутникові комунікаційні можливості, зокрема в Арктиці. Проте розвиток незалежної інфраструктури потребує значних витрат. За оцінкою автора, відкладати такі інвестиції небезпечно: противник може скористатися технологічною залежністю саме тоді, коли часу заміну системи не залишиться.

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