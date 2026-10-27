"Старий КДБіст прозрів": озвучено жорстку заяву про задум Путіна у Європі

Кремль намагається використати контакти з європейськими лідерами, щоб посилити тиск на Україну та домогтися поступок Заходу. Таку думку висловив керівник організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, коментуючи розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре з російським диктатором Володимиром Путіним.

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За словами експерта, раніше Москва намагалася домогтися від президента США Дональда Трампа тиску на Київ, щоб змусити Україну погодитися на невигідні умови завершення війни. Тепер старий КДБіст прозрів і намагається реалізувати свої наміри через Європу, залучаючи європейських лідерів до контактів із Москвою.

Рибачук вважає, що Росія прагне розширити порядок денний переговорів, зокрема порушуючи питання безпеки та кордонів НАТО станом на 1997 рік. Водночас Європа не готова скасовувати санкції проти Москви без реальних результатів у сфері безпеки.

"Так вони сподіваються, що Україна та ЄС з часом зламаються та фактично підуть на умови, які зараз пропонує Путін. При цьому Трамп фактично підтримав вимоги Путіна", — заявив Рибачук.

На думку експерта, Москва робить ставку на втому України та її партнерів від тривалого протистояння. У Кремлі можуть розраховувати, що з часом західні країни втратять готовність підтримувати Київ і погодяться на поступки, яких вимагає російське керівництво.

Портал "Коментарі" вже писав, що європейські міністри оборони та представники Євросоюзу попередили про складну зиму для України й відсутність реальних ознак того, що Росія готова припинити війну. Попри активізацію дипломатичних контактів, дії Кремля не свідчать про намір досягти миру.