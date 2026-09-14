Стало відомо, яка країна допомагала Росії бити по заходу України

Білорусь продовжує створювати умови для російських ударів по Україні. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, нещодавні атаки російських дронів по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися з території Білорусі.

Білорусь допомагала Росії атакувати захід України

Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що Росія використовувала розташовані в Білорусі ретранслятори для забезпечення роботи повітряних засобів, які запускалися по Україні.

"Бачимо, що Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку, бо навіть ці повітряні удари, які стосувалися Рівненської, стосувалися Волинської та Львівської областей — все це забезпечувалося також фактично з території Білорусі", — заявив речник ДПСУ.

Йдеться не про безпосередній запуск російських дронів із білоруської території, а про використання інфраструктури на території Білорусі. Демченко зазначив, що повітряні засоби Росії отримували сигнал через ретранслятори, розташовані в сусідній державі.

Водночас українські прикордонники наразі не фіксують поблизу кордону з Україною на території Білорусі нарощування ударних угруповань. За словами Демченка, ситуація в цьому напрямку залишається під контролем української сторони. Однак повністю білоруський напрямок не втрачає актуальності з точки зору безпеки. Речник ДПСУ наголосив, що загроза з території Білорусі продовжує зберігатися.

"Хоч ми і не фіксуємо, як і раніше, там нарощення якихось ударних угруповань поряд із нашим кордоном, в безпосередній близькості на території Білорусі, але в цілому загроза з Білорусі — вона і далі йде", — підсумував Демченко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко готує армію Білорусі до війни.

Також "Коментарі" писали, що у Білорусі раптово здивували заявою про загрозуз боку України.