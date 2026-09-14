Стало відомо, яка країна допомагала Росії бити по заходу України

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Slava Kot
Білорусь продовжує створювати умови для російських ударів по Україні. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, нещодавні атаки російських дронів по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися з території Білорусі.
Білорусь допомагала Росії атакувати захід України
Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що Росія використовувала розташовані в Білорусі ретранслятори для забезпечення роботи повітряних засобів, які запускалися по Україні.
Йдеться не про безпосередній запуск російських дронів із білоруської території, а про використання інфраструктури на території Білорусі. Демченко зазначив, що повітряні засоби Росії отримували сигнал через ретранслятори, розташовані в сусідній державі.
Водночас українські прикордонники наразі не фіксують поблизу кордону з Україною на території Білорусі нарощування ударних угруповань. За словами Демченка, ситуація в цьому напрямку залишається під контролем української сторони. Однак повністю білоруський напрямок не втрачає актуальності з точки зору безпеки. Речник ДПСУ наголосив, що загроза з території Білорусі продовжує зберігатися.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко готує армію Білорусі до війни.
Також "Коментарі" писали, що у Білорусі раптово здивували заявою про загрозуз боку України.