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Стало відомо, яка країна допомагала Росії бити по заходу України

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що нещодавні удари РФ по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися через ретранслятори в Білорусі.

14 вересня 2026, 20:00
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Slava Kot

Білорусь продовжує створювати умови для російських ударів по Україні. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, нещодавні атаки російських дронів по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися з території Білорусі.

Стало відомо, яка країна допомагала Росії бити по заходу України

Білорусь допомагала Росії атакувати захід України

Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що Росія використовувала розташовані в Білорусі ретранслятори для забезпечення роботи повітряних засобів, які запускалися по Україні.

"Бачимо, що Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку, бо навіть ці повітряні удари, які стосувалися Рівненської, стосувалися Волинської та Львівської областей — все це забезпечувалося також фактично з території Білорусі", — заявив речник ДПСУ.

Йдеться не про безпосередній запуск російських дронів із білоруської території, а про використання інфраструктури на території Білорусі. Демченко зазначив, що повітряні засоби Росії отримували сигнал через ретранслятори, розташовані в сусідній державі.

Водночас українські прикордонники наразі не фіксують поблизу кордону з Україною на території Білорусі нарощування ударних угруповань. За словами Демченка, ситуація в цьому напрямку залишається під контролем української сторони. Однак повністю білоруський напрямок не втрачає актуальності з точки зору безпеки. Речник ДПСУ наголосив, що загроза з території Білорусі продовжує зберігатися.

"Хоч ми і не фіксуємо, як і раніше, там нарощення якихось ударних угруповань поряд із нашим кордоном, в безпосередній близькості на території Білорусі, але в цілому загроза з Білорусі — вона і далі йде", — підсумував Демченко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко готує армію Білорусі до війни.

Також "Коментарі" писали, що у Білорусі раптово здивували заявою про загрозуз боку України.



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