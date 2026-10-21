Стало відомо про компроміс Путіна щодо війни в Україні: що особливо насторожує

У Росії можуть обговорювати варіант завершення війни проти України, який передбачає відведення українських військ із підконтрольної Києву частини Донбасу та створення там демілітаризованої зони. Натомість Україна могла б отримати гарантії безпеки, подібні до передбачених п’ятою статтею договору НАТО. Водночас такий сценарій не передбачає вступу України до Альянсу. Про це повідомляє російське видання "Агентство" з посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорів.

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За інформацією видання, у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч Володимира Путіна зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Як стверджує співрозмовник журналістів, американський представник привіз пропозиції, які обговорювалися напередодні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Осло.

Одним із можливих сценаріїв домовленостей називають відведення українських сил із частини Донбасу, яка залишається під контролем Києва. Після цього територія могла б стати демілітаризованою зоною за аналогією з корейською моделлю.

Натомість Київ міг би отримати безпекові зобов’язання, які передбачали б допомогу в разі нового нападу. При цьому йдеться не про членство України в НАТО і не про обіцянку прийняти її до Альянсу в майбутньому.

"Це те, на що Путін, здається, міг би погодитися. Це фактично на його користь", — цитує видання своє джерело.

За оцінкою співрозмовника "Агентства", така схема може стати одним із можливих варіантів компромісу в переговорному процесі. Однак наразі немає підтвердження, що сторони погодили відповідні умови або наблизилися до укладення мирної угоди.

Портал "Коментарі" вже писав, що мирна угода між Україною та Росією може стати реальною лише тоді, коли одна зі сторін матиме суттєву перевагу. Президент Сербії Александар Вучич вважає, що зрештою за стіл переговорів мають сісти Володимир Зеленський і Володимир Путін. Однак, за його прогнозом, на той момент один із лідерів матиме сильніші позиції.