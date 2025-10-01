Стало відомо, коли ЄС наважиться нещадно покарати РФ: деталі

Посли ЄС можуть схвалити нові санкції проти Росії вже найближчими днями, заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Лідери Євросоюзу сьогодні в Копенгагені не приймуть остаточного рішення щодо санкцій проти РФ, але існує сподівання, що посли ЄС на зустрічі у п’ятницю дадуть “зелене світло” цим заходам", — зазначив він.

За даними джерел, 1 жовтня в Копенгагені відбувається неформальний саміт ЄС, а вже 2 жовтня — саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС).

На неформальному саміті ухвалення офіційних рішень не планується. Учасники обговорюватимуть створення "стіни дронів" для захисту східного кордону ЄС, використання заморожених російських активів для надання кредитів Україні, а також запуск 19-го пакету санкцій проти РФ.

Нагадаємо: 20 вересня президент Зеленський підписав укази про введення трьох нових санкційних пакетів щодо РФ та її пособників, які підтримують війну в Україні або сприяють дестабілізації Молдови.

Також Україна синхронізувала санкційні заходи з Канадою — туди увійшли 139 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським військовим апаратом. Серед них — родичі Володимира Путіна.

Нещодавно Україна та країни ЄС запровадили нові персональні та секторальні санкції щодо 35 об’єктів, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ.

Як вже писали "Коментарі", цього тижня до Данії прибули українські військові, щоб поділитися своїм унікальним досвідом застосування бойових дронів у війні. Цей візит став реакцією на серію інцидентів із безпілотниками, які загрожували безпеці данських аеропортів та інших стратегічних об'єктів, ймовірно, запущених Росією. Втім, Данія — не єдина країна НАТО, яка проявляє інтерес до передових технологій України у сфері безпілотних літальних апаратів (БпЛА).