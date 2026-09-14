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США зробили сильну пропозицію: Зеленський прямо відповів Трампу щодо зупинки війни

Володимир Зеленський заявив про "сильну пропозицію" США та готовність України до деескалації у разі кроків з боку РФ.

14 вересня 2026, 21:50
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Дональда Трампа щодо взаємного припинення ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі. За його словами, Київ готовий підтримати такий крок, якщо він стане частиною реального процесу деескалації та буде діяти тривалий час.

США зробили сильну пропозицію: Зеленський прямо відповів Трампу щодо зупинки війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У вечірньому зверненні Зеленський заявив, що Сполучені Штати висунули "сильну пропозицію" щодо припинення атак на критичну інфраструктуру. За його словами, Україна готова зробити відповідні кроки у відповідь на припинення російських ударів.

Однак президент наголосив, що наразі Київ не бачить достатніх ознак того, що Москва справді готова закінчити війну. На думку Зеленського, Росія відчуває наслідки українських ударів по її економіці та інфраструктурі, однак це ще не свідчить про готовність Кремля до сталого миру.

"Якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво й довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки", — заявив президент.

Зеленський також підкреслив, що потенційна домовленість не повинна обмежуватися лише енергетикою. На його думку, у переговорному процесі мають бути враховані продовольчі маршрути, критична інфраструктура та інші об’єкти, від яких залежить життя цивільного населення.

Президент наголосив на необхідності конкретних домовленостей, які працюватимуть не тимчасово, а протягом тривалого періоду.

Раніше портал "Коментарі" писали, чи почалося перемир’я України та РФ. З'явилися нові деталі після слів Трампа про припинення ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі.



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20872
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