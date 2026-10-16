logo_ukra

BTC/USD

81967

ETH/USD

2461.32

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією США запропонували Зеленському угоду на 100 днів: що отримає Київ за перемир'я по НПЗ
commentss НОВИНИ Всі новини

США запропонували Зеленському угоду на 100 днів: що отримає Київ за перемир'я по НПЗ

Американські сенатори нібито запропонували Києву відмовитися від ударів по російській енергетиці в обмін на розширення покриття Starlink углиб РФ

16 жовтня 2026, 13:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американські сенатори-республіканці Роджер Вікер та Кевін Крамер запропонували президентові України Володимиру Зеленському тимчасово припинити удари по російських енергетичних об'єктах. Натомість США можуть розширити зону покриття супутникової мережі Starlink приблизно на 300 кілометрів углиб російської території. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

США запропонували Зеленському угоду на 100 днів: що отримає Київ за перемир'я по НПЗ

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, пропозиція прозвучала минулої п'ятниці під час візиту сенаторів до Києва. Передбачається, що розширення доступу до супутникового зв'язку дозволило б українським силам ефективніше виявляти та вражати російські ракетні пускові установки, знижуючи можливості Росії завдавати ударів по Україні.

Журналісти стверджують, що Володимир Зеленський погодився розглянути запропоновані умови та висловив готовність утримуватись від атак на енергетичні об'єкти Росії протягом 100 днів. Проте інформація про досягнуті домовленості потребує офіційного підтвердження.

За даними WSJ, український президент також розглядав можливість обміну тимчасового припинення ударів російськими нафтопереробними заводами на додаткові ракети Patriot. При цьому розширення можливостей для поразки російських військових об'єктів могло виявитися для Києва вигіднішим варіантом.

У публікації наголошується, що потенційна домовленість торкається відразу кількох чутливих питань: обмеження українських далекобійних операцій, можливості супутникового зв'язку та посилення протиповітряної оборони.

При цьому поки що не зрозуміло, чи готова американська сторона офіційно реалізувати таку пропозицію і чи існують узгоджені умови угоди. Сам факт візиту сенаторів також не означає, що рішення вже ухвалено адміністрацією США.

Якщо інформація підтвердиться, може йтися про спробу Вашингтона пов'язати обмеження ударів по російській енергетиці із розширенням військових можливостей України. Але ключове питання залишається відкритим: чи отримає Київ обіцяні переваги та на яких умовах?

Читайте також на порталі "Коментарі" – розкол між Трампом та Зеленським зростає: яку ціну доведеться заплатити Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/opinion/volodymyr-zelensky-starlink-deal-energy-targets-donald-trump-russia-ukraine-e313399d
Теги:

Новини

Всі новини