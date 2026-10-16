США запропонували Зеленському угоду на 100 днів: що отримає Київ за перемир'я по НПЗ

Американські сенатори-республіканці Роджер Вікер та Кевін Крамер запропонували президентові України Володимиру Зеленському тимчасово припинити удари по російських енергетичних об'єктах. Натомість США можуть розширити зону покриття супутникової мережі Starlink приблизно на 300 кілометрів углиб російської території. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, пропозиція прозвучала минулої п'ятниці під час візиту сенаторів до Києва. Передбачається, що розширення доступу до супутникового зв'язку дозволило б українським силам ефективніше виявляти та вражати російські ракетні пускові установки, знижуючи можливості Росії завдавати ударів по Україні.

Журналісти стверджують, що Володимир Зеленський погодився розглянути запропоновані умови та висловив готовність утримуватись від атак на енергетичні об'єкти Росії протягом 100 днів. Проте інформація про досягнуті домовленості потребує офіційного підтвердження.

За даними WSJ, український президент також розглядав можливість обміну тимчасового припинення ударів російськими нафтопереробними заводами на додаткові ракети Patriot. При цьому розширення можливостей для поразки російських військових об'єктів могло виявитися для Києва вигіднішим варіантом.

У публікації наголошується, що потенційна домовленість торкається відразу кількох чутливих питань: обмеження українських далекобійних операцій, можливості супутникового зв'язку та посилення протиповітряної оборони.

При цьому поки що не зрозуміло, чи готова американська сторона офіційно реалізувати таку пропозицію і чи існують узгоджені умови угоди. Сам факт візиту сенаторів також не означає, що рішення вже ухвалено адміністрацією США.

Якщо інформація підтвердиться, може йтися про спробу Вашингтона пов'язати обмеження ударів по російській енергетиці із розширенням військових можливостей України. Але ключове питання залишається відкритим: чи отримає Київ обіцяні переваги та на яких умовах?

Читайте також на порталі "Коментарі" – розкол між Трампом та Зеленським зростає: яку ціну доведеться заплатити Україні.



