Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Путінська пропаганда намагається вплинути на світову підтримку України та зменшити обсяги допомоги, яку надають партнери. Для цього поширюють різноманітні вкиди, фейки про президента України Володимира Зеленського, його сім’ю, оточення тощо.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Одним із таких, як зазначають у Центрі стратегічних комунікацій, є неправдиве повідомлення, що нібито “США викрили зв’язки оточення Зеленського з наркокартелями”. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки Росії. Зазначається, що нібито посадовці отримували гроші за навчання бойовиків керувати дронами у складі ЗСУ.
Аналітики Центру зауважили, що такі вкиди — продовження давнього наративу про нібито співпрацю України з мексиканськими наркокартелями.
Раніше, йдеться у повідомленні, схожі звинувачення поширював Такер Карлсон. Він заявляв про нібито продаж української зброї картелям. Ці вкиди вже спростував Центр стратегічних комунікацій.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи витримає Україна ще 10 років війни.