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“США викрили зв’язки оточення Зеленського з наркокартелями”: що відомо

Російська пропаганда намагається погіршити ставлення до України на світовій арені та таким чином зменшити підтримку

22 жовтня 2026, 17:48
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Кречмаровская Наталия

Путінська пропаганда намагається вплинути на світову підтримку України та зменшити обсяги допомоги, яку надають партнери. Для цього поширюють різноманітні вкиди, фейки про президента України Володимира Зеленського, його сім’ю, оточення тощо. 

“США викрили зв’язки оточення Зеленського з наркокартелями”: що відомо

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Одним із таких, як зазначають у Центрі стратегічних комунікацій, є неправдиве повідомлення, що нібито “США викрили зв’язки оточення Зеленського з наркокартелями”. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки Росії. Зазначається, що нібито посадовці отримували гроші за навчання бойовиків керувати дронами у складі ЗСУ.

“Насправді: СВР не надала документів американського розслідування, підтверджень платежів чи імен причетних чиновників. Звинувачення ґрунтуються лише на посиланні на неназваних “американських правоохоронців”, — йдеться у повідомленні. 

Аналітики Центру зауважили, що такі вкиди — продовження давнього наративу про нібито співпрацю України з мексиканськими наркокартелями.

Раніше, йдеться у повідомленні, схожі звинувачення поширював Такер Карлсон. Він заявляв про нібито продаж української зброї картелям. Ці вкиди вже спростував Центр стратегічних комунікацій.

“Ризик проникнення представників картелів до війська для опанування дронів справді описували міжнародні експерти. Однак це не доводить співпраці української влади з наркоторговцями чи отримання нею грошей. Отже, черговий вкид має дискредитувати Україну та підірвати довіру американців до військової допомоги нашій державі”, — підсумували у Центрі стратегічних комунікацій. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи витримає Україна ще 10 років війни.




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Джерело: https://t.me/spravdi/59157
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