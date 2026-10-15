США вас кинули: відомий генерал зробив тривожну заяву про виживання України

На тлі наближення складної зими та російських атак на українську енергетичну інфраструктуру підтримка США залишається одним із головних питань для Києва. На Варшавському безпековому форумі американські військові керівники публічно хвалили стійкість української армії, однак за лаштунками звучали значно тривожніші оцінки перспектив України. Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес прямо заявив: "Ми вас кинули". Про це йдеться у матеріалі BBC News Україна.

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Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Алексус Гринкевич високо оцінив здатність українців протистояти російській агресії. Він наголосив, що українська армія демонструє бойовий дух, винахідливість і стійкість навіть за значної переваги Росії в чисельності та ресурсах.

За словами генерала, українцям вдалося значною мірою стабілізувати лінію фронту. Він також підкреслив, що Україна є не лише державою, яка отримує допомогу, а й важливим чинником європейської безпеки.

Однак колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес у розмові поза офіційними заходами висловив значно похмурішу оцінку. На запитання про майбутнє України він відповів: "Ми (американці) вас (українців) кинули". Водночас генерал додав, що Україна має Європу, яка може й повинна допомагати їй протистояти Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вважає, що вступ України до Європейського Союзу не відбудеться найближчим часом, адже цей процес може потребувати тривалих переговорів і виконання численних умов. Про це він заявив журналістам перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі.