США серйозно підіграли Путіну у війні проти України: названо фатальну помилку Вашингтону

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула різко розкритикував політику Сполучених Штатів щодо відсутності ранніх постачань винищувачів Україні під час тривалого конфлікту з РФ. За його словами, це стало однією з головних помилок союзників, зокрема США, як за часів адміністрації Трампа, так і за Байдена. Дептула вважає, що побоювання щодо реакції Кремля та стриманість у наданні сучасного озброєння не дозволили Україні ефективно протидіяти на початкових етапах війни.

Фото: з відкритих джерел

Генерал підкреслив, що сучасні американські винищувачі, зокрема F-16, надають можливість завдавати швидких та точних ударів, здатних зірвати ворожі маневри. Він упевнений, що якби Україна мала таку техніку на перший рік війни, конфлікт міг би набути зовсім іншого розвитку

"Уявіть, що могла б зробити українська авіація, якби мала ескадрилью F-35 або F-22. На цих літаках вже літають українські пілоти з понад 100 збитими ворожими літаками. Це могло б кардинально змінити хід бойових дій", – зазначив Дептула/

Водночас як відзначають експерти у виданні Military Watch, думка Дептули суперечить оцінкам частини аналітиків у Західному світі, Росії та Східній Азії. На їхню думку, навчання пілотів та підготовка F-16 потребує кількох років і значних фінансових ресурсів, що робить створення боєздатних авіаційних сил в Україні складним завданням. Однак, за словами авторів матеріалу, якби США розпочали підготовку ще в середині 2010-х років, Україна могла б мати значно потужнішу авіаційну складову вже до 2022 року.

