США разом з Путіним заженуть Україну у нову пастку: розкрито правду про новий план Трампа



















Можливі переговори між США, Україною та Росією можуть перетворитися на черговий інструмент затягування часу з боку Москви. Таку думку висловив політолог Петро Олещук, коментуючи повідомлення про потенційні зустрічі та можливість домовленостей щодо припинення вогню.

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За його словами, Росія може демонструвати готовність до переговорів, одночасно продовжуючи військовий та інформаційний тиск. Експерт вважає, що така тактика дозволяє Кремлю створювати враження дипломатичного процесу, не змінюючи власних стратегічних цілей.

"Росіяни тягнуть час і оцими всіма маніпуляціями вони просто банально тягнуть час, переслідуючи, очевидно, свої цілі", — заявив Олещук.

Політолог також прокоментував інформацію про можливе послаблення санкцій проти Росії у разі певних домовленостей. Він зазначив, що подібні сигнали можуть створювати для Москви додаткову мотивацію продовжувати переговорну гру.

Олещук звернув увагу і на риторику президента США Дональда Трампа. На його думку, Вашингтон може бути зацікавлений у демонстрації дипломатичного прогресу, особливо напередодні внутрішньополітичних подій у США.

"Їм потрібен якийсь позитив. В цьому плані перед виборами. І вони це будуть повторювати, вони це будуть брати участь в імітації щонайменше до виборів, до Конгресу", — сказав експерт.

Водночас Олещук вважає, що Москва використовує різну риторику залежно від аудиторії. Одні російські представники говорять про можливі бізнес-проєкти та співпрацю, тоді як інші продовжують наполягати на жорстких вимогах Кремля.

"Тут ніяких перспектив немає, навіть і близько. Це все настільки далеке від досягнення якихось домовленостей. А в цю гру будуть грати", — заявив Олещук.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Віктор Бобиренко різко розкритикував окремі підходи адміністрації президента США Дональда Трампа до Росії та України. На його думку, ідея послаблення санкцій в обмін на звільнення політичних в’язнів може створити небезпечний прецедент, яким авторитарні режими спробують скористатися.