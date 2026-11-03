США остаточно легалізують воєнні злочини Путіна в Україні: озвучено тривожнеий сценарій

Росія може використати переговори зі Сполученими Штатами щодо завершення війни в Україні не лише для досягнення власних економічних цілей, а й для послаблення єдності Європи. Навіть без конкретних поступок з боку Заходу сама дискусія про відновлення відносин із Москвою здатна загострити суперечності всередині Євросоюзу. Про це в інтерв'ю "Главкому" заявила колишня посол України у США Ольга Стефанішина.

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За словами дипломатки, у проєктах мирних домовленостей, які обговорює американська сторона, порушується питання майбутніх відносин Росії з європейськими державами. Зокрема, йдеться про можливе відновлення економічної інтеграції та транзиту російського газу.

Водночас Стефанішина сумнівається, що нинішні переговори американських спецпредставників із Москвою створюють реальні передумови для повноцінного повернення Росії до європейського економічного простору.

"Ці пропозиції точно не виглядають серйозними, тому що ці перемовини ведуть американські спецпредставники з Москвою. Але, звісно, навіть така риторика може розхитувати Європу зсередини", – наголосила експосол.

Вона припускає, що Кремль прагне використати переговорний процес, аби отримати додаткові переваги: домогтися доступу до заморожених активів, послаблення санкцій та відновлення економічних контактів із європейськими країнами.

"Думаю, це і є однією з цілей Росії – можливо, по дорозі заграбастати собі ще якісь "подарунки" у вигляді заморожених активів, послаблень санкцій чи відновлення економічної співпраці", – пояснила Стефанішина.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російська армія могла призупинити осінню наступальну операцію на Донеччині та перейти до оборони через проблеми із забезпеченням пальним.