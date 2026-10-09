США ініціюють нові переговори: яке перемир’я може настати в Україні

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Кравцев Сергей
Вірогідність досягнення часткового перемирʼя на переговорах в США існує, але вона залежить виключно від рівня поступок США росіянам. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, Трампу потрібна будь-яка мінімальна перемога. Поступки Путіна будуть залежати від двох речей: наскільки в Кремлі готові підіграти Трампу та від того, які плюшки дасть ц відповідь Трамп.
За його словами, на столі є два типи перемирʼя: морське та енергетичне. Зняти повну блокаду з портів Путін не хоче. В теорії він може повернутися до якихось квазіваріанту з зерновим коридором, але в 2022 році цей коридор передбачав, що росіяни перевіряли вантажі, які йшли цим коридором. Зараз Україна, де-факто заблокувала море і для російського експорту.
Вадим Денисенко зазначає, є дуже великі сумніви, що росіяни готові погодитися на те, щоб Україна перевіряла російські вантажі. Хоча саме зерновий коридор найбільш перспективна частина переговорів. І, в теорії, знайти якийсь вихід із цієї колізії можна.
Що ж до енергетичного перемирʼя, то, на думку експерта, воно виглядає набагато менш перспективним. Путін вважає, що наявні засоби ураження, які є в Україні призводять до зупинки НПЗ на 3-100 днів. Далі йде відновлення. Плюс вдалося налагодити імпорт. В Кремлі вважають, що наявна інфраструктура дозволяє тримати відносно контрольований дефіцит палива. Поки в України немає ефективної балістики, яка може нищити російську енергетику так, як росіяни її нищать у нас, вірогідність енергетичного перемирʼя доволі низька.
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