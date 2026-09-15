Питання Донбасу може стати головним випробуванням для майбутніх тристоронніх переговорів України, Росії та США. Російський лідер Володимир Путін вимагає відведення українських військ із частини Донецької області, тоді як Київ не готовий добровільно залишати території, які контролює. Портал “Коментарі” попросив штучний інтелект оцінити, яке рішення сторони теоретично можуть знайти.

Мирні переговори. Фото портал "Коментарі"

На думку чат-бота ChatGPT, проблема полягає не лише в самому Донбасі, а в тому, що Україна та Росія по-різному розуміють компроміс. Кремль хоче, щоб українські військові відійшли з частини Донеччини. Київ, своєю чергою, не зацікавлений залишати укріплені позиції та фактично відкривати російській армії шлях для подальшого наступу.

Тому найбільш реалістичним варіантом бот називає не класичний “обмін територіями”, а замороження нинішньої лінії фронту без юридичного визнання російської окупації. Україна могла б погодитися на припинення вогню та певні обмеження військової активності, але без одностороннього відведення військ.

Росія натомість отримала б паузу у війні та можливість поступового послаблення частини обмежень. Але в обмін на реальні гарантії припинення бойових дій.

Головна суперечність, за оцінкою ChatGPT, проста: Москва хоче територію до завершення війни, а Київ — гарантії безпеки до будь-яких територіальних рішень.

Чат-бот Gemini вважає, що сторони можуть спробувати використати гібридні формули. Один із варіантів — демілітаризована або буферна зона під міжнародним контролем. Замість одностороннього відведення ЗСУ може йтися про взаємне відведення важкого озброєння від лінії фронту. За дотриманням домовленостей могла б стежити міжнародна місія.

Другий сценарій — фактичне замороження фронту без юридичного визнання окупації. Україна не залишає підконтрольні їй міста, зокрема Слов’янськ і Краматорськ, а сторони припиняють бойові дії. При цьому території юридично залишаються українськими.

Ще один шлях — пакетна угода. Києву можуть запропонувати посилені гарантії безпеки або присутність західних спостерігачів в обмін на певні компроміси в інших питаннях.

Водночас Gemini допускає, що за жорсткої позиції Путіна переговори можуть завершитися лише частковою паузою у бойових діях.

Чат-бот DeepSeek оцінює перспективи значно скептичніше. На його думку, Донбас залишається глухим кутом, оскільки Москва фактично пов’язує подальші поступки з відведенням українських військ.

Серед можливих варіантів бот називає демілітаризовану зону або навіть вільну економічну зону з особливим управлінням. Але для Києва принциповим буде питання: такі домовленості мають стосуватися не лише підконтрольної Україні території, а й районів, які вже окупувала Росія.

DeepSeek не очікує великого прориву. На його думку, тристороння зустріч може завершитися черговим перемир’ям без остаточного вирішення територіального питання.

Усі три чат-боти сходяться в одному: одностороннє відведення українських військ виглядає найменш реалістичним сценарієм, а компроміс, найімовірніше, доведеться шукати через замороження фронту, демілітаризацію та міжнародний контроль. Різниця лише в оцінках перспектив: ChatGPT бачить можливість проміжної угоди, Gemini — кілька переговорних формул, а DeepSeek найбільше схиляється до нового перемир’я без вирішення головної територіальної проблеми.

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