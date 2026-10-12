США готують остаточну поразку України у війні: яке рішення Зеленського стане фатальним для всіх

Дипломатичний тиск на Україну щодо мирного врегулювання війни посилюється, а сценарії примушування Києва до поступок дедалі частіше опиняються в центрі уваги. Прагнення адміністрації Дональда Трампа якомога швидше зупинити активні бойові дії породжує запитання щодо того, які важелі впливу Вашингтон може використати для досягнення своєї мети. Який ультиматум американський президент може висунути Володимиру Зеленському та чи здатен він змусити Україну відмовитися від звільнення окупованих територій? Портал "Коментарі" звернувся до штучного інтелекту, щоб проаналізувати можливі сценарії розвитку подій.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-бот ChatGPT стверджує, що найбільший ризик для України полягає в тому, що Дональд Трамп може домагатися поступок від Києва не прямою вимогою передати території Росії, а через обмеження військової допомоги та посилення переговорного тиску. Зокрема, з’являлися повідомлення про можливі погрози Вашингтону призупинити постачання американської зброї через механізм PURL та обмін розвідувальними даними, якщо Україна не припинить удари по російських НПЗ.

Додатковим джерелом тиску може стати вимога вивести українські війська з частини Донбасу, яку Росія досі не змогла повністю захопити. Територіальне питання залишається однією з перешкод для мирної угоди, однак припинення вогню не обов’язково означатиме юридичну відмову України від окупованих земель. Небезпека полягає у фактичному замороженні війни без надійних гарантій безпеки, що дозволило б Росії відновити військові ресурси й підготуватися до нових атак.

Чат-бот Grok вважає, що найжорсткіший сценарій тиску Дональда Трампа на Україну може полягати не в гучних політичних заявах, а в реальному обмеженні військової підтримки. Якщо Вашингтон поставить Київ перед вибором між згодою на замороження війни по нинішній лінії фронту та скороченням або припиненням постачання систем ППО, боєприпасів і далекобійного озброєння, це стане серйозним випробуванням для української влади. Особливо небезпечним такий сценарій може бути напередодні зими, коли Росія продовжуватиме атакувати енергетичну інфраструктуру. Дефіцит засобів протиповітряної оборони й ракет може суттєво ускладнити захист міст та критичних об’єктів.

Ще одним важелем впливу може стати політичне дистанціювання США від Києва. Трамп здатен публічно заявити, що подальша допомога залежатиме від готовності українського керівництва до компромісів, а також активізувати переговори з Володимиром Путіним без повноцінної участі України. Паралельно Вашингтон може спробувати переконати європейських партнерів — зокрема Німеччину, Францію та Велику Британію — скоротити власні зобов’язання щодо підтримки Києва.

Чат-бот Copilot вважає, що найефективнішим інструментом тиску Дональда Трампа на Україну може стати прив’язка подальшої американської допомоги до згоди Києва заморозити війну вздовж нинішньої лінії фронту. Якщо Вашингтон висуне таку умову та пригрозить скороченням або припиненням постачання озброєння, боєприпасів і фінансової підтримки, українська влада опиниться у складному становищі. Водночас це не означає, що Зеленський автоматично погодиться на такі вимоги: питання окупованих територій має принципове значення для безпеки та майбутнього країни. Відмова від їхнього звільнення може спричинити гостру політичну дискусію всередині України й негативно вплинути на довіру суспільства до влади.

Однак навіть жорсткий тиск з боку Білого дому не обов’язково стане вирішальним, адже Київ розраховує також на підтримку європейських партнерів. Тому найімовірнішим варіантом потенційного компромісу може бути не офіційна відмова від окупованих територій, а відкладення питання їхнього статусу на невизначений термін у межах ширшої мирної угоди.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що найбільша небезпека для України полягає не стільки в самому ультиматумі Дональда Трампа, скільки в можливих наслідках відмови Києва від запропонованих умов. Якщо Вашингтон пов’яже подальшу військову допомогу, постачання озброєння та обмін розвідувальними даними зі згодою України на територіальні поступки, українське керівництво опиниться перед надзвичайно складним вибором. З одного боку — необхідність зберегти підтримку ключового партнера, а з іншого — ризик погодитися на домовленості, які не гарантуватимуть тривалого миру та можуть фактично закріпити російську окупацію частини українських територій.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню на два місяці. Однак політтехнолог і співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький сумнівається, що кремлівський правитель Володимир Путін прийме таку пропозицію. Він також попередив, що виборча кампанія під час війни може загострити внутрішні суперечності в Україні.