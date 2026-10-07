США готують «мирний спектакль»: експерт дав тривожний прогноз наслідків для України



















Переговорний трек між Україною та Росією може активізуватися найближчим часом, однак це ще не означатиме початку повноцінного завершення війни. Політолог Ігор Чаленко вважає, що сторони потенційно можуть домовитися про окремі короткострокові обмеження бойових дій, зокрема в енергетичній та морській сферах.

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За його оцінкою, ширші параметри завершення війни залишаються надзвичайно складними через принципово різні позиції України та Росії. Водночас певне секторальне перемир’я може бути предметом переговорів.

"Ширші параметри завершення війни, виходячи з пропозиції України та Європи з одного боку і Російської Федерації з іншого, — це знову буде лебідь, рак і щука. Але секторальне перемир’я, енергетичне і морське, короткострокове, цілком може бути", — зазначив Чаленко.

Політолог звертає увагу, що такий формат може бути вигідним різним сторонам з різних причин. США можуть розглядати його як політичний результат, Росія — як можливість дати перепочинок окремим секторам своєї економіки, тоді як Україна могла б використати паузу для ремонту пошкодженої інфраструктури та накопичення ресурсів.

"Росіянам це очевидно треба, російському бізнесу. Путіну це не потрібно. Нам це потрібно з точки зору певної паузи — для продовження ремонтних робіт, для накопичення антибалістики. Але ми ще не знаємо остаточних рамок такого енергетичного перемир’я", — пояснив експерт.

Водночас Чаленко попереджає, що Москва може спробувати використати переговорну активність у власних інтересах. За його словами, Росія не обов’язково погодиться на симетричну домовленість, а коротке перемир’я може стати лише тимчасовим етапом.

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