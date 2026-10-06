Сотні дронів над Москвою та паніка у росіян: що вдалося уразити під час нічної атаки

Московський регіон у ніч на 6 жовтня зазнав масштабної атаки безпілотників. За словами мера Москви Сергія Собяніна, з 20:30 5 жовтня до 05:00 6 жовтня у напрямку регіону рухалося близько 650 БПЛА. Більшість цілей, за його словами, російські сили протиповітряної оборони знищили на далеких підступах.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Собянін також повідомив, що 105 безпілотників було знищено безпосередньо на підльоті до Москви. Після відбиття атаки в соціальних мережах почали з'являтися відео з прольотами дронів, спалахами в небі та роботою ППО.

Одночасно з'явилися повідомлення про загоряння у Підмосков'ї. Спочатку деякі користувачі стверджували, що пожежа виникла на території Московського нафтопереробного заводу. Проте Telegram-канал ASTRA, проаналізувавши опубліковані кадри, повідомив про інше місце займання.

За даними каналу, одна з пожеж сталася у селі Костянтинове Раменського міського округу. Джерело займання, як стверджується, знаходиться на території лінійної виробничо-диспетчерської станції "Володарська". Місцеві жителі повідомляли про гарячі резервуари.

"Володарська" вважається одним із найбільших об'єктів нафтової інфраструктури Московського регіону. Станція дозволяє зберігати та транспортувати трубопроводами різні види палива, включаючи автобензин, авіаційне та дизельне паливо. Її річний товарообіг оцінюється приблизно 3 млн тонн нафтопродуктів.

При цьому офіційна інформація про характер пошкоджень об'єкта та наслідки пожежі на момент публікації залишалася обмеженою. Обставини події з'ясовуються.

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