Соратник Кремля патріарх Кирило під прицілом: на Заході розкрили несподіваний нюанс

Патріарх Російської православної церкви Кирило, який публічно підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та навіть називав його "священною війною", вже понад десятиліття залишається однією з найбільш суперечливих фігур у відносинах між Росією, Україною та Європою.

Як повідомляє The Telegraph, попри його відкриту підтримку російської агресії, Європейському Союзу досі не вдалося включити його до санкційних списків. Близько 14 спроб запровадити обмеження щодо церковного діяча були заблоковані Угорщиною, яка неодноразово виступала проти таких рішень у межах ЄС.

Водночас Україна вважає, що політичні зміни в Угорщині та зменшення впливу прем’єр-міністра Віктора Орбана можуть відкрити нові можливості для перегляду цього питання. Київ наполягає на необхідності притягнення до відповідальності осіб, які ідеологічно та публічно підтримують війну проти України.

Координатор української санкційної політики Владислав Власюк у коментарі виданню зазначив, що Київ планує детально переглянути всі випадки, коли впливові політичні союзники раніше блокували санкційні рішення. За його словами, до таких осіб можуть належати як великі бізнесові фігури, так і представники релігійних структур, чия позиція сприяла російській агресії.

Сам Кирило відомий своєю багаторічною близькістю до Володимира Путіна. У минулому він служив у структурах КДБ, а згодом став одним із головних ідеологічних союзників кремлівської влади. Він неодноразово різко висловлювався проти російських опозиціонерів, а священнослужителів, які критикували війну або підтримували контакти з опозицією, усував із посад або відправляв за межі церковної служби.

