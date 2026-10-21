Смертоносний удар по Донеччині: з-під завалів вилучили загиблого співробітника ДСНС та ще 6 цивільних

У Слов’янську завершилися п'ятиденні аварійно-рятувальні роботи на місці руйнівного російського обстрілу. Рятувальникам ДСНС вдалося повністю розібрати завали двох п’ятиповерхових житлових будинків, які було знищено ворожим ударом. На превеликий жаль, жертвами цієї атаки стали семеро людей, серед яких опинився і працівник ДСНС, а ще 12 мирних мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС

Російська атака перетворила дві житлові п’ятиповерхівки на купу будівельного сміття. Протягом усього часу проведення пошукових заходів надзвичайники працювали в екстремальних і наднебезпечних умовах.

"Рятувальники під постійною загрозою повторних авіаударів та атак дронів розбирали завали", — наголосили у відомстві, коментуючи перебіг гуманітарної місії. Ситуація ускладнювалася не лише через ворожу активність у небі, а й тому, що "роботи ускладнювалися значними руйнуваннями та великою кількістю будівельних конструкцій".

Спеціалістам доводилося буквально по цеглині вручну та за допомогою спецтехніки пробивати шлях до заблокованих підвалах та квартирах.

Найстрашніші побоювання підтверджувалися в міру просування глибше в руїни. Завали розбирали паралельно на обох локаціях.

"Під час аварійно-рятувальних робіт із-під зруйнованих конструкцій одного з будинків надзвичайники вилучили тіла 4 загиблих", — звітують у службі порятунку.

Серед цих жертв опинився і їхній колега — співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій, чиє життя обірвалося прямо під час виконання службового обов'язку. З іншої будівлі рятувальники витягли ще 3 осіб, які не змогли врятуватися від російського обстрілу.

За офіційними даними, рятувальники розібрали понад 200 тонн будівельних конструкцій. Наразі всі роботи офіційно оголошено завершеними.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора стався обстріл Краматорська, унаслідок чого загинуло троє комунальників.