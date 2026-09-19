Смертельний удар по Сумах: кількість потерпілих зросла, серед поранених діти

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Сумській громаді ввечері 18 вересня збільшилась до дев'яти осіб. Серед поранених – двоє дітей: 7-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Про це повідомила Національна поліція України.

Удар по Сумах. Фото: ДСНС Сумщини

За даними правоохоронців, російські війська минулої доби атакували 26 населених пунктів Сумської області. Для ударів застосовувалися керовані авіабомби, ракети, артилерія, міномети та ударні безпілотники.

Найбільші наслідки зафіксовано у Сумській громаді. Внаслідок потрапляння КАБу до багатоповерхового житлового будинку загинули 51-річний чоловік та 45-річна жінка. Крім людських жертв, атака призвела до значних руйнувань: пошкоджено вісім багатоповерхівок, два навчальні заклади та понад 20 автомобілів.

Медична допомога також знадобилася 24-річній жінці та 16-річному юнакові, які зазнали травм під час російської атаки на Сумську громаду 16 вересня.

Під ударом опинилася і громада Конотопа. Там російські безпілотники поранили двох жінок. Крім того, пошкодження зазнали житлові будинки, магазини та об'єкти інфраструктури.

Ще один смертельний епізод стався у Білопільській громаді. Російський дрон скинув боєприпас, внаслідок чого загинув 33-річний чоловік. Ще одна людина отримала поранення.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки російських атак та документувати пошкодження цивільної інфраструктури. Нові дані про постраждалих можуть уточнюватися в міру звернення людей за медичною допомогою.

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