Після гуманітарної місії в окупованих Олешках не оприлюднили точну кількість людей, які евакуювалися в Україну та Росію. Омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, що нерозголошення статистики було частиною домовленостей із російською стороною. Портал "Коментарі" запитав у штучного інтелекту, чому цифри вирішили приховати та які ризики могло б спричинити їх оприлюднення.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає, що нерозголошення статистики потрібне не лише для виконання домовленостей, а й для збереження можливості проводити подібні гуманітарні операції в інших населених пунктах. Публічне порівняння кількості людей, які виїхали в Україну та на підконтрольну Росії територію, могло б перетворити порятунок цивільних на пропагандистське змагання.

На думку чат-бота, Кремль міг би маніпулювати цифрами та представляти їх як доказ нібито добровільного політичного вибору людей. Водночас, на думку моделі ШІ, суспільство має право знати результати місії. Тому держава, вважає ChatGPT, повинна пояснити їх після завершення чутливих етапів, не розкриваючи інформації, яка може зашкодити майбутнім евакуаціям.

Gemini називає три причини нерозголошення даних. Перша — збереження можливості організовувати нові гуманітарні коридори. Публічні суперечки навколо цифр можуть підірвати залишки довіри між сторонами та ускладнити домовленості про порятунок інших цивільних.

Друга причина — захист евакуйованих та їхніх родичів. За оцінкою чат-бота, відкриті списки й конкретні дані можуть створити ризик тиску або переслідувань з боку окупаційної влади. Третя — запобігання пропагандистським маніпуляціям. Gemini наголошує: люди могли обирати маршрут через Росію чи Білорусь заради порятунку та логістики, а не з політичних міркувань. Тому пріоритетом має бути збереження життів, а не публічна звітність.

Grok також пов’язує приховування цифр із домовленістю з російською стороною. За його оцінкою, це дозволяє не перетворювати евакуацію на змагання, хто вивіз більше людей, і зберегти можливість повторення таких операцій.

Чат-бот окремо згадав неофіційні дані, які з’являлися у публічному просторі: Меланія Трамп говорила майже про 800 місць в автобусах, прем’єр Корецький називав цифру 527, а російські воєнкори писали про 17 автобусів в Україну та чотири — в Росію. Водночас Grok підкреслює, що ці відомості не є офіційною статистикою.

На думку моделі ШІ, розголошення точних цифр могло б спровокувати пропагандистські маніпуляції. Тому мовчання вона трактує як прагматичний спосіб зосередитися на порятунку людей.

Усі три моделі ШІ вважають, що оприлюднення статистики могло б зашкодити гуманітарним операціям і стати приводом для пропаганди. Водночас вони розставили різні акценти: ChatGPT — на маніпуляціях Кремля та праві суспільства знати результати, Gemini — на безпеці евакуйованих і майбутніх коридорів, Grok — на прагматичності домовленості та неофіційних цифрах.

Спільна теза — під час таких місій порятунок людей важливіший за публічне змагання статистикою.

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