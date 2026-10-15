Війна Росії проти України може залишатися у стані затяжного протистояння щонайменше до 2029 року. Причина полягає не лише у ситуації на фронті чи позиції міжнародних партнерів, а й у страху Володимира Путіна перед наслідками можливого визнання поразки. Про це йдеться в аналітичному матеріалі видання 19FortyFive, автором якого є доктор Роберт Е. Келлі.

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За оцінкою автора, нинішні умови могли б дозволити Кремлю домовлятися про припинення бойових дій, зберігши контроль над частиною окупованих територій і висуваючи вимоги щодо майбутнього членства України в НАТО. Однак Москва продовжує наполягати на ширшому врегулюванні, яке фактично передбачало б капітуляцію Києва. Україна на такі умови не погодиться, тоді як можливості російської армії для значного просування на фронті залишаються обмеженими.

Ключову причину небажання Кремля зупиняти бойові дії аналітик вбачає у внутрішньополітичних ризиках для російського керівництва. Історичний досвід Росії, зокрема наслідки поразки у війні з Японією 1904–1905 років та події Першої світової війни, демонструє, що військові невдачі можуть загрожувати стабільності влади.

На думку автора матеріалу, завершення війни без повного підкорення України поставило б перед російським суспільством незручне запитання: заради чого країна понесла такі людські та економічні втрати? Саме тому Путін може вважати продовження протистояння менш небезпечним для власного становища, ніж укладення угоди, яку сприйматимуть як невдачу.

Портал "Коментарі" вже писав, що Сполучені Штати наполегливо рекомендували Україні припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, попередивши про можливі проблеми з доступом до розвідувальної інформації. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.