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Скандал у Борщагівці — лише початок: експерт ошелешив заявою про небезпечний сценарій в Україні

Політолог пояснив, чому конфлікт навколо військового пункту може мати серйозні наслідки для довіри до армії та чому цим користується російська пропаганда

3 листопада 2026, 14:40
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Клименко Елена

Скандал навколо тимчасового пункту розміщення військовослужбовців у Петропавлівській Борщагівці оголив глибші проблеми української мобілізації. Навіть після втручання військового керівництва та правоохоронців ситуація залишила по собі серйозні запитання щодо умов перебування мобілізованих, прозорості процедур і довіри суспільства до армійської системи, заявив політолог Валерій Клочок, аналізуючи події 2 листопада під Києвом.

Скандал у Борщагівці — лише початок: експерт ошелешив заявою про небезпечний сценарій в Україні

Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, конфлікт не можна вважати вичерпаним лише тому, що на місце прибуло керівництво Нацгвардії, медиків зрештою допустили до будівлі, а ДБР розпочало розслідування.

"Проблема набагато глибша і страшніша — це криза мобілізації, відсутність прозорої комунікації і відсутність прозорих методів, які замість мотивувати підривають довіру до армії зсередини", — наголосив політолог.

За словами Клочка, особливу тривогу викликає те, що конфлікт навколо військового об'єкта переріс у вуличне протистояння. Під будинком зібралися обурені люди, відбувалися сутички з правоохоронцями, лунали вимоги звільнити тих, хто перебував усередині. У мережі поширювалися повідомлення про нібито десятки заручників, однак офіційно повідомлялося про 14 осіб у приміщенні.

Політолог також звернув увагу на інформаційні наслідки інциденту. Такі події, за його оцінкою, швидко стають інструментом російської пропаганди, яка використовує реальні внутрішні проблеми України для поглиблення суспільного розколу.

"Ворог, росіяни миттєво використовують такі інциденти, підігрівають їх, допомагають формувати і поширюють картинку всюди, особливо у себе і на Захід", — зазначив Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що Нідерланди разом із союзниками шукають можливості пришвидшити передачу Україні ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Йдеться про великий пакет озброєння, фінансування якого забезпечать європейські партнери.

  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-5Q3q2ov-T0
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