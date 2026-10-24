Ситуація в Олешках дуже складна: Зеленський зробив насторожуючу заяву

Президент України Володимир Зеленський заявив про надію на успішне завершення домовленостей, які мають забезпечити гуманітарний доступ до окупованих російськими військами Олешки Херсонської області. Проте реалізація плану залишається під загрозою: російські сили замінували дороги, що суттєво ускладнює проведення операції. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

Олешки. Фото: з відкритих джерел

З його слів, сторони домовилися про розблокування доступу до міста, і найближчим часом очікується практична реалізація досягнутих домовленостей.

"Є також домовленість щодо Олешок. Незабаром має відбутися реалізація, щоб було розблоковано доступ до Олешки. На окупованій, тимчасово окупованій частині нашої Херсонщини росіяни замінували дороги, і через це ситуація складна, вкрай складна", — наголосив Володимир Зеленський.

Українська сторона розраховує організувати гуманітарну операцію, яка дозволить доставити мешканцям необхідні продукти харчування та медикаменти. Ще одне важливе завдання – забезпечити безпечний виїзд людей із району бойових дій, де доступ до допомоги обмежений.

Президент зазначив, що питання обговорювалося протягом певного часу та на різних рівнях. Київ має намір виконати свою частину зобов'язань та розраховує, що участь Сполучених Штатів допоможе втілити домовленості у життя.

"Україна виконає свою частину зобов’язань. Розраховуємо, що американське посередництво спрацює", — заявив Володимир Зеленський.

Увечері у п'ятницю Генеральні штаби України та Росії повідомили про запровадження з ночі 27 жовтня режиму припинення вогню у певному районі для проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках.

При цьому сам факт домовленості ще не означає, що доступ до міста буде відновлено без перешкод. Заміновані маршрути залишаються серйозною загрозою, а успішне проведення операції залежатиме від можливості забезпечити безпечне пересування гуманітарних місій та громадян.

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