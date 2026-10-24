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Сили оборони зламали плани окупантів та спровокували істерику в РФ: деталі

Ворог змушений перейти до глухої оборони: українські захисники завдали важкого морального та тактичного удару по позиціях окупаційних військ

24 жовтня 2026, 19:05
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Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська на ключових ділянках фронту остаточно втратили наступальний потенціал і були змушені перейти до судомних спроб утримати захоплені рубежі. Сили оборони України кардинально змінили розклад сил у своїй зоні відповідальності, змусивши супротивника думати виключно про власне виживання.

Сили оборони зламали плани окупантів та спровокували істерику в РФ: деталі

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Про зміну ситуації на передовій офіційно повідомив заступник командира одного з українських підрозділів. За його словами, планомірні та жорсткі дії українських воїнів зірвали усі плани ворога щодо просування вперед. Загарбники більше не здатні вести активні штурмові дії та зараз зосередили всі ресурси на спробах стабілізувати лінію фронту.  

Українські захисники завдали окупантам не лише відчутної шкоди в техніці та живій силі, а й тяжкому морально-психологічному удару. Злам бойового духу росіян вже неможливо приховати – він наочно проявляється у панічних настроях та масштабних істериках, які охопили російський інформаційний простір та так званих "Z-блогерів".      

Експерти зазначають, що перехід окупантів від наступальної тактики до спроб утримання позицій свідчить про глибоку кризу в управлінні та виснаженні резервів супротивника. У той самий час Сили оборони продовжують методично нав'язувати свою ініціативу, руйнуючи логістику і командні пункти ворога, що остаточно позбавляє російських військових упевненості у здатності утримувати фронт.  

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