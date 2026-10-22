Сили оборони зайшли в тил окупантів через газопроводи та врятували місто від оточення

Сили оборони України здійснили унікальну та безпрецедентну військову операцію під назвою "Велес" на Куп’янському відтинку фронту. Українські захисники зуміли таємно подолати понад 15 кілометрів підземними мережами інженерних комунікацій, зайшовши у глибокий тил російських окупаційних військ.

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Угруповання під керівництвом 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" розробило комплексний план. Вони майстерно синхронізували підземний маневр із класичними наступальними діями на землі та масованими нальотами ударних безпілотників. Цей прорив повністю зірвав плани загарбників обійти оборонні рубежі та прорватися в тил Куп’янська.

Керівництво корпусу зазначає, що ідея операції виникла після ретельного спостереження за діями загарбників.

"Ми тривалий час фіксували, як супротивник намагається працювати в підземних тунелях, і детально вивчали його методи, — розповідає про стратегічний задум командир корпусу "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболєнський. — Росіяни розраховували скористатися мережею газових шляхопроводів, щоб непомітно просочитися за лінію оборони наших підрозділів. Тоді ми вирішили випередити їх і самі спустилися під землю. Нам вдалося прорахувати кожен крок ворога та досконало опанувати специфічну тактику ведення бойових дій у підземних умовах".

До масштабного відбиття загрози та реалізації плану "Велес" приєдналася потужна коаліція підрозділів. Окрім гвардійців із бригади "Хартія", у підземній операції брали участь бійці штурмового полку "Р.У.Г", оператори полку безпілотних систем "Лава", зведена бригада БПЛА "Ахіллес", а також спецпризначенці ГУР МО, включно з добровольцями з РДК та легіону "Свобода Росії".

Спільні зусилля принесли колосальний результат: під час підземних і наземних зіткнень було ліквідовано та поранено понад 100 російських військовослужбовців, а ще понад 30 окупантів поповнили обмінний фонд, здавшись у полон.

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