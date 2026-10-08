Вплив Пекіну на Москву залишається одним із потенційно ключових чинників, який може позначитися на подальшому розвитку російсько-української війни. Росія значною мірою залежить від економічних зв’язків із Китаєм — зокрема від експорту енергоносіїв та доступу до низки товарів і компонентів, що використовуються російською економікою та оборонною промисловістю. Видання "Коментарі" поцікавилося у штучного інтелекту, за яких умов Пекін перетворити свій економічний та політичний вплив на реальний тиск на Кремль заради припинення війни.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Grok стверджує, що публічна позиція Пекіну щодо війни поки залишається обережною: Китай продовжує говорити про необхідність діалогу, зниження напруги, недопущення подальшої ескалації та створення передумов для переговорів. Водночас КНР не визнає захоплені Росією українські території, але й не демонструє такої ж однозначної підтримки територіальної цілісності України, як у питаннях, що стосуються інших держав. Тобто дипломатична риторика Пекіна не означає готовності відкрито виступити проти Москви.

На практиці Китай продовжує поглиблювати взаємодію з Росією. Пекін залишається важливим ринком для російських енергоносіїв, а економічні та технологічні зв’язки дають Кремлю можливість частково компенсувати тиск західних санкцій. Водночас Сі Цзіньпін навряд чи використовуватиме свій вплив на Путіна без урахування власних стратегічних інтересів.

Чат-бот ChatGPT переконаний, що Китай почне значно активніше впливати на Росію лише тоді, коли затяжна війна стане для Пекіну серйозним тягарем. Поки Москва залишається важливим партнером КНР у протистоянні із Заходом, Сі Цзіньпін навряд чи піде на відкритий тиск, який можна буде трактувати як підтримку позицій України чи США. Крім того, Пекін зацікавлений зберігати за собою роль одного з головних потенційних посередників у майбутньому мирному процесі та не втрачати важелі впливу на обидві сторони.

Однак позиція Китаю може змінитися, якщо продовження війни почне створювати відчутні ризики для його економіки, зовнішньої торгівлі або відносин із Європою та Сполученими Штатами. У такому разі Сі може спробувати переконати Путіна погодитися хоча б на припинення вогню, але, найімовірніше, через закриті дипломатичні канали, а не публічний ультиматум.

Чат-бот Copilot вважає, що Пекін насамперед керується власними економічними та геополітичними інтересами. Для Китаю вигідно зберігати Росію ослабленою, але залежною від китайської підтримки державою, яка забезпечує доступ до ресурсів і водночас залишається противагою Заходу. Однак надмірне затягування війни також створює для КНР ризики: воно негативно впливає на міжнародну торгівлю, посилює санкційний тиск на китайський бізнес і може сприяти тіснішій координації США та Європи. Тому Пекін зацікавлений не стільки у перемозі Росії, скільки у контрольованому розвитку ситуації, який не створюватиме додаткових проблем для самого Китаю.

Водночас Китай має достатньо економічних важелів, щоб суттєво вплинути на російську оборонну промисловість, однак навряд чи зацікавлений у повному послабленні або хаотичному розпаді РФ. Такий сценарій міг би створити нестабільність біля китайських кордонів і змінити геополітичний баланс у регіоні. Саме тому Сі Цзіньпін, найімовірніше, робитиме ставку на поступове дипломатичне врегулювання та припинення бойових дій, а не на різкий тиск на Кремль

Загалом усі три моделі ШІ переконані, що Китай дійсно має інструменти впливу на Росію, яких немає у багатьох інших держав. Проте навряд чи Сі Цзіньпін прагнутиме відкрито тиснути на Путіна заради України. Найімовірніше, Пекін буде підтримувати ті рішення, які відповідають його економічним і стратегічним інтересам. Якщо Китай дійде висновку, що війна стала загрозою для цих інтересів, його роль у просуванні переговорів може суттєво зрости. Саме тоді позиція Сі здатна перетворитися на один із ключових факторів майбутнього мирного процесу.

Портал "Коментарі" вже писав, що перспектив для дипломатичного врегулювання війни Росії проти України наразі немає, однак Сполучені Штати готові долучитися до можливого переговорного процесу.