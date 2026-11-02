Сі завдасть найпростішого удару по Путіну: експерт шокувала сценарієм



















Політолог Ігор Рейтерович вважає, що сподівання Володимира Путіна на тристоронню зустріч із президентами США та Китаю Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, під час якої можна було б обговорити майбутнє України, поки не мають реальних перспектив. Пекін не демонструє готовності долучатися до такого формату переговорів, а натомість наголошує на необхідності участі європейських держав у врегулюванні війни.

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За словами політолога, про відсутність ознак підготовки саміту щодо України за участю трьох лідерів повідомив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після зустрічі із Сі Цзіньпіном. Така позиція Китаю не є новою: Пекін і раніше заявляв про важливість залучення Європи до переговорного процесу.

Рейтерович пояснює, що тристороння зустріч могла б не виправдати очікувань Кремля. Путін, за його оцінкою, хотів би постати на ній рівноправним учасником домовленостей із двома світовими лідерами, однак економічні можливості Росії не відповідають таким амбіціям.

"Росія не дотягує за жодними критеріями до провідної країни світу, оскільки в сучасному світі домінуючим фактором є економічний. Маючи економіку на рівні одного штату Каліфорнії або Техасу, Росія навряд чи може претендувати на таку роль. Сам факт наявності одного з найбільших ядерних арсеналів у світі для цього недостатній", — пояснив політолог.

Водночас експерт застерігає, що Україні поки не варто розраховувати на Китай як на посередника, який готовий змусити Москву припинити війну. Пекін, на його думку, займає вичікувальну позицію та прагне отримати додаткові переваги у відносинах із Росією та Європою.

"Китайці хочуть подивитися, як це вийде у американців і європейців. Якщо вони проваляться, тоді не виключено, що Китай вийде на арену і заявить уже про якусь іншу позицію. І ця позиція може стати вирішальною", — зазначив Рейтерович.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що результати проміжних виборів до Конгресу можуть звузити можливості президента США Дональда Трампа у зовнішній політиці.