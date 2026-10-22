Сі і Трамп погодять найгірший варіант капітуляці України: який страшний сценарій вже реалізується

Війна в Україні давно перестала бути лише двостороннім протистоянням Києва та Москви. Сьогодні її результат напряму пов'язаний із глобальною конкуренцією між великими центрами сили. Кремль прагне закріпити свої територіальні здобутки, Вашингтон шукає способи зменшити витрати та ризики довготривалого конфлікту, а Пекін намагається зміцнити свій вплив як одного з головних арбітрів нового світового порядку. Чи існує ризик, що Путін, Трамп і Сі Цзіньпін у різних формах просуватимуть один і той самий сценарій тиску на Київ? Видання "Коментарі" дізналося думку трьох моделей штучного інтелекту щодо цього питання.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, ультиматум з боку Кремля міг би передбачати вимогу до України офіційно погодитися з втратою окупованих територій та остаточно відмовитися від членства в НАТО. Саме ці питання Росія послідовно називає ключовими для будь-якого потенційного врегулювання війни. Для Києва прийняття таких умов означало б не лише територіальні поступки, а й кардинальну зміну всієї системи національної безпеки, яка вибудовувалася після 2014 року. Фактично мова могла б іти про створення нової реальності, у якій Україна була б змушена переглянути власні стратегічні орієнтири та бачення майбутнього.

Водночас тиск з боку Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна міг би мати інші форми, але вести до схожого результату. Трамп теоретично здатний поставити питання руба: або Київ погоджується на компроміси заради припинення війни, або ризикує втратити значну частину американської підтримки. У свою чергу Китай, який традиційно робить ставку на стабільність і передбачуваність, міг би наполягати на негайному припиненні бойових дій та заморожуванні конфлікту без остаточного вирішення територіального питання.

Чат-бот Grok стверджує, що спільний ультиматум Москви, Вашингтона й Пекіна Україні малоймовірний у формі офіційно узгодженої вимоги, однак окремі елементи такого тиску теоретично можуть збігтися. Найреалістичніший сценарій передбачав би три ключові умови. Перша — територіальна: фактичне закріплення російського контролю над Кримом і значною частиною Донбасу. Для Путіна це могло б стати демонстрацією перемоги, для Трампа — способом швидше завершити війну, а для Сі — можливістю знизити ризик подальшої ескалації. Друга умова — військово-політична: відмова України від вступу до НАТО, проголошення нейтралітету та обмеження чисельності або озброєння ЗСУ. Такі вимоги відповідали б інтересам Кремля, хоча позиції США й Китаю не обов’язково збігатимуться з російськими.

Третім елементом могли б стати гарантії безпеки, які фактично замінили б частину західної військової підтримки, не забезпечуючи Україні надійного захисту від нового нападу. Поєднання цих умов створювало б сильний тиск на Київ: відмова могла б загострити відносини з Вашингтоном, послабити дипломатичні позиції та підвищити ризик нової російської ескалації.

Чат-бот Copilot переконаний, що можливий ультиматум Україні з боку трьох світових лідерів міг би передбачати кілька принципових вимог. Насамперед ідеться про заморожування бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту без офіційного визнання російської анексії, але з фактичним збереженням окупованих територій під контролем РФ. Іншою умовою може стати відмова України від вступу до НАТО та закріплення нейтрального або позаблокового статусу. Для Кремля це означало б послаблення перспектив військово-політичної інтеграції України із Заходом, тоді як Пекін міг би підтримувати підхід, спрямований на обмеження розширення військових союзів.

Ще одним важелем тиску може стати фінансово-економічний чинник. Дональд Трамп теоретично здатен погрожувати скороченням або припиненням американської військової та фінансової допомоги, а Сі Цзіньпін — використовувати дипломатичний вплив Китаю на країни Глобального Півдня. За такого розвитку подій Київ опинився б перед складним вибором: продовжувати боротьбу в умовах послаблення зовнішньої підтримки або розглядати компроміси, які можуть зачепити територіальну цілісність і суверенітет держави.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що найбільш небезпечним для України може стати не окремий ультиматум від Путіна, Трампа чи Сі, а збіг їхніх інтересів навколо однієї ідеї: припинення війни шляхом поступок з боку Києва. Водночас навіть за такого сценарію остаточне рішення залишатиметься за українським суспільством і владою. Саме тому майбутнє України залежатиме не лише від позиції світових лідерів, а й від здатності держави зберігати внутрішню стійкість та підтримку міжнародних партнерів.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що російсько-українська війна фактично розпочалася з окупації Криму у 2014 році.