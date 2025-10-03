logo_ukra

BTC/USD

119978

ETH/USD

4476.29

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Школи на дистанційці, вода — по годинах: в одному з міст України РФ спричинила хаос
commentss НОВИНИ Всі новини

Школи на дистанційці, вода — по годинах: в одному з міст України РФ спричинила хаос

Міські лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури забезпечуються електроенергією від генераторів.

3 жовтня 2025, 08:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Місто Ніжин, що на Чернігівщині, опинилося в складних умовах через чергові обстріли з боку РФ. Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури тут було запроваджено жорсткі обмеження — графіки відключень електроенергії та подачі води.

Школи на дистанційці, вода — по годинах: в одному з міст України РФ спричинила хаос

Фото: з відкритих джерел

Про поточну ситуацію повідомив міський голова Олександр Кодола. За його словами, енергетична система залишається у вкрай напруженому стані. Наразі діє тимчасовий режим подачі електроенергії: світло подається на три години, після чого на шість годин вимикається. При цьому у міській раді попередили, що можливі додаткові аварійні вимкнення без попередження.

Критично важливі об’єкти, включно з медичними установами та водоканалом, забезпечують роботу завдяки генераторам.

Подача води в місті також регламентується: її мешканці зможуть отримувати лише двічі на добу — з 6:00 до 8:00 ранку та з 18:00 до 21:00 вечора. Мер закликав городян завчасно зробити запаси води, адже відновлення повноцінного водопостачання можливе лише після стабілізації електромережі. 

З понеділка, 6 жовтня, усі школи та освітні заклади міста переходять на дистанційне навчання у зв’язку з енергетичною нестабільністю.

Також у місті розгорнули вісім "пунктів незламності", де жителі зможуть зарядити гаджети, зігрітися та отримати базову допомогу.

Нагадаємо, 1 жовтня внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі Чернігівської області було знеструмлено понад 300 тисяч споживачів. Частина обласного центру залишилася без гарячої води, спостерігалися масштабні перебої з електрикою.

Як вже писали "Коментарі", у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) готують створення демократичного представництва Російської Федерації, що, за словами політолога Євгена Магди, є куди більш загрозливим явищем для Європи, ніж атаки російських дронів.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини