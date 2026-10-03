Шантаж з ударами по мостах у Києві не пройде: який вихід знайшла влада

Київ готується до можливого пошкодження мостів через Дніпро та шукає способи не допустити транспортного колапсу столиці. Уже наступного тижня планують розпочати будівництво кількох резервних переправ, повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник в інтерв'ю "Суспільному".

Удар по мосту у Києві. Фото: з відкритих джерел

Найшвидшим рішенням мають стати насипні дамби з понтонними переправами. За словами міністра, підготовчі роботи вже тривають, а відповідні локації визначені. До проєкту залучать Міністерство, Агентство відновлення, військових та столичну владу.

Очікується, що будівництво може тривати до трьох місяців. При цьому резервні конструкції повинні забезпечити щонайменше половину пропускної здатності нинішніх мостів.

Масштаб завдання величезний: щодоби між лівим і правим берегами Києва переміщуються близько 600 тисяч автомобілів. Саме збереження транспортного сполучення є одним із ключових завдань влади.

Втім, понтони – лише тимчасовий варіант. У Міністерстві також розглядають швидкоспоруджувані бетонні конструкції, а в довгостроковій перспективі – тунель під Дніпром.

Вартість такого масштабного проєкту може становити десятки мільярдів гривень, тому без залучення міжнародних партнерів його реалізація буде складною.

При цьому чиновники наголошують: головна мета – не допустити руйнування існуючих мостів. У разі їх пошкодження влада розраховує діяти за кількома напрямами – захистити споруди, швидко відновлювати пошкоджені об'єкти та паралельно створювати резервну інфраструктуру.

Питання стало особливо актуальним після атак на Південний міст, через які у столиці вже вводили транспортні обмеження та виникали масштабні затори.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ранок 3 жовтня у Києві розпочався з повітряної тривоги та вибухів. Близько 06:38 влада оголосила попередження через загрозу ударних безпілотників, а приблизно через 20 хвилин стало відомо про влучення в Північний міст. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.