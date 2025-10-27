"Шахеди"стануть страшними вбивцями українців: озвучено тривожну заяву

У Сумській області російські окупанти почали встановлювати на безпілотні літальні апарати "Шахед" контейнери з протитанковими мінами. Про це у своїх соцмережах повідомив експерт з РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Фото: з відкритих джерел

"В атаках на Сумську область росіяни вішають на 'Шахед' під крила по два контейнери з протитанковими мінами", – підкреслив він.

За його словами, лише сьогодні зафіксовано кілька подібних випадків. Флеш також попередив про небезпеку.

"Якщо хтось знайде такі міни, їх не можна чіпати, під’їжджати машинами або наближатися – вони самоліквідуються через деякий час", — вказав військовий.

Крім того, російські військові активно модернізують свої БПЛА, встановлюючи на них системи автозахоплення цілі та наведення за допомогою машинного зору. Ця технологія дозволяє ефективно уражати цілі на значній відстані навіть у разі втрати радіозв’язку біля землі. Таким чином, окупанти намагаються збільшити точність і дальність ударів дронів формату "Молния".

Аналітики Defense Express зазначають, що впровадження машинного зору на дронах стало актуальним ще на початку 2024 року, коли російські військові почали оснащувати FPV-дрони цією технологією. Вона дозволяє підвищити ймовірність попадання у рухому ціль і обходитись без втручання систем РЕБ, які використовуються як технікою, так і піхотою на передовій.

Українські військові також почали впроваджувати подібні технології, що дає змогу підвищувати ефективність ударів та протидіяти російським безпілотникам. За словами експертів, розвиток таких систем є критично важливим для збереження переваги у повітряному просторі та захисту цивільних і військових об’єктів від атак окупантів.

